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Série B Em jogo truncado, Náutico vence Cuiabá e assume liderança da Série B Alvirrubro derrotou o adversário com gol de Júnior Todinho; Dodô perdeu pênalti no primeiro tempo

O Náutico é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao menos, de forma momentânea. Em árduo duelo diante do fechado Cuiabá, pela 10ª rodada, o Alvirrubro fez valer o mando de campo, perante mais de 11 mil torcedores, e venceu o adversário pelo placar de 1x0, na noite desta sexta-feira (22), no Estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Com gol de Júnior Todinho, o resultado levou o Timbu aos 19 pontos, dois a mais que o São Bernardo, que entra em campo no domingo (24), em visita ao Atlético-GO. O Dourado, por sua vez, estacionou nos dez pontos, na 16ª colocação.

O jogo

A vida do Náutico esteve longe de ser fácil diante da melhor defesa da Série B. Com apenas quatro gols sofridos na competição até o começo da rodada, o Cuiabá fechou o ferrolho durante os 50 minutos jogados na primeira etapa, no Recife. A única boa chegada dos visitantes aconteceu em rara escapada, aos oito minutos. Kauan finalizou e obrigou Muriel a fazer grande intervenção.

Da investida do Dourado em diante, o Náutico controlou as ações da partida. No entanto, encontrou muitas dificuldades para penetrar no setor defensivo adversário. Em oportunidade preciosa, no entanto, Dodô acabou falhando. Aos 33 minutos, o meia alvirrubro foi derrubado pela marcação na área e Edina Alves Batista assinalou pênalti. O próprio camisa 10 foi para a cobrança, mas parou em defesa do goleiro Marcelo Carné.

A chance desperdiçada jogou um balde de água fria nos torcedores presentes nos Aflitos. Na reta final do primeiro tempo, o Timbu seguiu rodeando a zaga do Cuiabá, porém, sem eficácia, foi para o intervalo com o empate no placar.

Pressão surte efeito

Se estava difícil furar a retranca do Cuiabá no primeiro tempo, na etapa complementar a equipe visitante voltou com mudanças ainda mais voltadas para o setor defensivo, com o objetivo de impedir qualquer possibilidade do Náutico balançar as redes.

Com o passar do tempo, a impaciência ia tomando conta dos alvirrubros presentes no estádio. Para elevar os ares de tensão, por pouco o Cuiabá não abriu o placar em bobeada da zaga do Náutico. Aos 19 minutos, Pepê cobrou escanteio e Muriel afastou errado. Ao tentar afastar o perigo, Betão acertou o travessão e quase marcou contra.

Retomando o controle da partida, o Náutico abriu o placar aos 25 minutos. Luiz Felipe fez bela jogada individual pela direita e tocou para o recém-promovido à partida Júnior Todinho,que mandou para o fundo do gol.

O tento foi um golpe no Cuiabá, que logo depois do reinício do jogo, por pouco não sofreu o segundo. Em descida em velocidade do Timbu, a bola sobrou para Wenderson finalizar da entrada da área e acertar o travessão.

Ficha do jogo

Náutico 1

Muriel; Reginaldo, Betão (Wanderson), Mateus Silva (Yuri Silva) e Igor Fernandes; Luiz Felipe (Leonai), Wenderson e Dodô (Vitinho); Vinicius, Paulo Sérgio e Victor Andrade (Júnior Todinho). Técnico: Hélio dos Anjos

Cuiabá 0

Marcelo Carné; João Basso, Calebe e Eric; Nino Paraíba (Raylan); Raul, Weverson (Asad), David Miguel (Victor Barbara) e Marlon; Kauan (Rodrigo Rodrigues) e Mateus Santos (Pepê). Técnico: Eduardo Barros.

Local: Esporte da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro

Gols: Júnior Todinho, aos 25' do 2T (NAU)

Cartões amarelos: Igor Fernandes, Wenderson, Júnior Todinho, Yuri Silva (NAU); David Miguel, Raul (CUI)

Público: 11.703 torcedores

Renda: R$ 381.059,00

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