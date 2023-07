A- A+

Futebol Em julgamento, TJD mantém clubes na Série A3 e rebaixados da A1 só jogarão A2 em 2024 Equipes que por enquanto estão confirmadas na terceira divisão prometem recorrer da decisão no STJD

O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) julgou nesta segunda (10) o pedido de mandado de garantia dos clubes que foram rebaixados para Série A3 após mudança no regulamento dos campeonatos estaduais, promovida em junho pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Por unanimidade, foi definido que as equipes que caíram neste ano para a Série A2 ((Íbis, Afogados, Belo Jardim e Caruaru City) não jogarão a segunda divisão do torneio neste ano, voltando apenas em 2024.

Sendo assim, a Série A2 pode ficar com apenas oito equipes, enquanto a Série A3 permaneceria com os times restante. Os clubes que por enquanto estão na terceira decisão vão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), exigindo participação na Segunda Divisão do Pernambucano.

Águia, América, Cabense, Jaguar, Chã Grande, Barreiros, Ipojuca, Pesqueira, Santa Fé, Ypiranga e 1º de Maio foram os clubes que entraram com um mandado de garantia e que, por enquanto, estariam na Série A3. Há, contudo, a possibilidade de marcação e um novo árbitral para definir como serão as participações dos clubes nas duas divisões.

