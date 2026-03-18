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Em lance bizarro, jogador do Thunder usa tênis para aplicar toco na NBA; assista

Alex Caruso perdeu calçado em jogada e tentou medida desesperada; ele acabou punido com falta técnica

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Caruso para jogada com tênis Caruso para jogada com tênis  - Foto: Reprodução

Um lance pitoresco marcou o segundo quarto da partida entre Oklahoma City Thunder e Orlando Magic, na noite desta terça-feira, em Orlando, pela NBA. O ala-armador Alex Caruso usou seu tênis para aplicar um toco, mas acabou punido. Assista:


O lance aconteceu quando Tristan da Silva, do Magic, corria em direção à cesta para pontuar. Caruso, que havia perdido um de seus tênis, utilizou o calçado, na mão, para tirar a bola das mãos do adversário.

 

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O lance arrancou risadas da arbitragem e do próprio Caruso. Mas terminou com os dois pontos marcados a favor do Magic e mais uma falta técnica contra o jogador, que culminou em lance livre convertido por Paolo Banchero, do Magic. Naquele momento, o Thunder vencia por 46 a 35 e viu a vantagem cair para oito pontos.

Caruso, de 32 anos, é um dos principais defensores da NBA. O ala-armador foi peça importante da campanha do título do Thunder na temporada passada.

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