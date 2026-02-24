A- A+

FUTEBOL Em livro, Laporta detalha crise financeira e tentativa frustrada de renovar com Messi Dirigente afirma que LaLiga vetou modelo de contrato e cita fundo CVC

O presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, lançou nesta terça-feira o livro “Foi Assim Que Salvamos o Barça”, no qual detalha os cinco anos mais recentes à frente do clube catalão. Atual candidato à reeleição, o dirigente afirma ter assumido a instituição em meio a um cenário financeiro “caótico”, que exigiu soluções criativas para evitar um colapso.

Em trechos obtidos pelo jornal espanhol Marca, Laporta aborda um dos episódios mais marcantes de sua gestão: a saída de Lionel Messi, em 2021.

Segundo o dirigente, as negociações para renovação foram complexas e envolveram exigências elevadas do entorno do jogador.



Novo livro de Laporta, candidato a presidente do Barcelona — Foto: Reprodução

— Ao negociar a renovação, ele tinha uma equipe muito exigente, e embora seu pai fosse mais compreensivo, seu círculo íntimo dava a impressão de que não era — relata Laporta.

O presidente afirma que chegou a propor um modelo de contrato de longo prazo dividido em duas etapas: um período inicial como jogador do Barcelona e um segundo momento atuando por empréstimo na MLS. A fórmula, segundo ele, permitiria aliviar a folha salarial no curto prazo.





— Chegamos a uma solução maluca: um contrato longo com uma fase inicial no Barça e outra por empréstimo a um time da MLS. Parecia burlar as regras da LaLiga — escreveu.

De acordo com Laporta, a LaLiga rejeitou a alternativa e condicionou a viabilidade financeira do clube à adesão a um acordo de venda de parte dos direitos de transmissão por 50 anos a um fundo de investimento chamado CVC.

Laporta também revela que houve conversas para um eventual retorno de Messi após sua passagem pelo Paris Saint-Germain.

— Jorge Messi veio à minha casa, preparei o contrato e enviei a minuta. Não houve resposta por semanas. Um mês depois, ele voltou e disse que haviam decidido ir para o Inter Miami, onde ele não estaria sob tanta pressão — relata o dirigente.

O destino final do craque foi o Inter Miami, nos Estados Unidos, encerrando as expectativas de um reencontro imediato com o clube catalão.

