Brasileirão Em luta pela permanência, Cruzeiro recebe o Vasco pelo Brasileirão; veja risco de rebaixamento As duas equipes, empatadas em 40 pontos, brigam para evitar a queda de divisão na Série A

Nesta quarta-feira (22), o Cruzeiro enfrenta o Vasco da Gama em um confronto crucial pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Mineirão, em Belo Horizonte, às 19h.

Tanto o Cruzeiro, quanto o Vasco chegam para o duelo com 40 pontos na tabela de classificação, ocupando o 16º e 15º lugares, respectivamente. O Gigante da Colina leva a vantagem nos critérios de desempate, o que coloca a Raposa na portaria da zona de rebaixamento.

A situação é ainda mais delicada devido à punição preventiva aplicada ao Cruzeiro, que jogará sem a presença de torcedores até o final do campeonato, em decorrência de incidentes no jogo contra o Coritiba.

O jogo é de extrema importância para ambas as equipes na luta contra o rebaixamento. O Cruzeiro, sob o comando do treinador interino Paulo Autuori, busca manter a boa fase após a vitória sobre o Fortaleza, enquanto o Vasco tenta recuperação após derrotar o América-MG.

De acordo com as estatísticas do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Cruzeiro possui atualmente 13.9% de chance de ser rebaixado, enquanto o Vasco tem 13.7%.

Onde assistir: SporTV e Premiere



Horário: 19h

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Olivera (João Marcelo), Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Ian Luccas, Nikão e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Rafael Elias. Técnico: Paulo Autuori

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Robson Bambu), Maicon, Medel e Lucas Pithon; Zé Gabriel, Paulinho Paula e Praxedes; Gabriel Pec, Vegetti e Alex Teixeira. Técnico: Ramón Díaz



