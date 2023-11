A- A+

Brasileirão Em má fase, Botafogo enfrenta o Grêmio buscando encerrar jejum de vitórias; veja onde assistir O líder do Brasileirão vem de três derrotas consecutivas. Do lado oposto, o Grêmio venceu as quatro últimas partidas disputadas na competição

Em um embate crucial pelo título da série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, atual líder, enfrentará o Grêmio, que busca ascender na tabela, em São Januário, nesta quinta-feira (9) às 20h. O confronto é vital para o Glorioso, cuja liderança está ameaçada pelos recentes resultados ruins, enquanto o Tricolor almeja se aproximar da taça. A partida não será disputada no Nilton Santos por conta de um show da banda mexicana RBD, que será realisado no estádio da equipe carioca.

O Botafogo, vindo de três derrotas consecutivas, enfrenta a pressão no duelo, enquanto o Grêmio atravessa uma fase positiva, com quatro vitórias seguidas. A equipe gaúcha, atualmente quarta colocada, pode ultrapassar o Botafogo na classificação em caso de vitória, intensificando a disputa pelo título. Contudo, vale ressaltar que o Glorioso tem um jogo a menos do que o Tricolor.

Onde assistir: SporTV e Premiere

Horário: 20h

Prováveis escalações:

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Diego Costa. Técnico: Lúcio Flávio.

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; JP Galvão e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.





