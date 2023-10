Em mais um duelo de opostos, Sport visita o Avaí, na Ressacada

A- A+

O retrospecto contra o adversário desta sexta-feira (29) na condição de visitante não é dos melhores. No entanto, os momentos distintos vividos pelas equipes faz com que o Sport entre em campo otimista por mais um resultado positivo rumo ao acesso. Atual vice-líder da Série B, com 53 pontos, o Rubro-negro tenta a terceira vitória consecutiva ao visitar o 16º colocado Avaí (30), às 19h, na Ressacada, em Florianópolis, pela 30ª rodada. Em oito duelos no Sul, o Leão pernambucano só venceu em uma única oportunidade. Foi em 2006, por 2x1, em encontro válido pela Segundona.

A conquista dos três pontos pode levar o Sport à liderança, caso o Vitória perca para o Tombense, no Barradão, em encontro que também acontece nesta sexta, mas às 21h30. Apenas dois pontos separam os rubro-negros na tabela. Além disso, com os confrontos diretos entre Juventude e Criciúma e Guarani e Novorizontino, neste sábado, o time da Ilha do Retiro pode abrir seis pontos de vantagem para o primeiro time fora do G-4.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira deverá contar com voltas importantes. A principal delas é o zagueiro Rafael Thyere, que contra o Londrina foi baixa por conta de dores na lombar. O capitão leonino deve formar dupla de zaga com Sabino. Assim, Alisson Cassiano vira opção no banco de reservas. Quem também retorna é Edinho, recuperado de trauma na coxa direita. O camisa 11, contudo, não deve aparecer na formação inicial, uma vez que Labandeira recebeu elogios do treinador ao ser destaque na última rodada.

Outra posição que não deve ter mudanças é a lateral direita. Primeiro, pelo fato de Eduardo ainda seguir na fisioterapia para tratar de uma lesão na coxa. Segundo, pela boa fase de Roberto Rosales, que tem melhorando o apoio ao ataque da equipe. No meio, porém, Alan Ruiz fica fora da relação depois de tomar o terceiro amarelo na goleada sobre o Londrina.

Barroca também tem ausências

Lutando para se distanciar do perigo da parte inferior da tabela, o Avaí também terá que lidar com algumas ausências para encarar o Sport na Ressacada. Na derrota para o Juventude, Eduardo Barroca viu dois jogadores serem expulsos: o lateral-direito Igor Inocêncio e o atacante Jael. No lado direito defensivo a tendência é que Thales Oleques assuma a função. Já na frente, a ausência do ex-Náutico será menos sentida, uma vez que o centroavante é considerado reserva.

Ficha técnica

Avaí

Igor Bohn; Thales Oleques, Alan Costa, Douglas e Cortez; Wellington, Fellipe Bastos e Rafael Gava; Pottker, Natanael e Poveda. Técnico: Eduardo Barroca.

Sport

Dênis; Rosales, Sabino, Rafael Thyrre e Felipinho; Fabinho, Felipe e Jorginho; João Peglow, Facundo Labandeira e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Ressacada (Florianópolis/SC)

Horário: 19h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luís Carlos de Franca Costa (RN) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: SporTV e Premiere.

Veja também

Série B Juventude e Guarani vencem na rodada e fecham G4 da Série B com Vitória e Sport; confira