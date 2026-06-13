Em meio à atenção sobre jogadores na Copa do Mundo, 'selesposas' ganham cada vez mais seguidores
Enquanto algumas somam milhões de fãs, outras mantêm perfis discretos com menos de cinco mil
Enquanto os craques da Seleção brasileira entram em campo na Copa do Mundo de 2026 e mostram seu talento neste sábado (13) contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), as selesposas — que se refere às esposas, noivas e namoradas dos jogadores — ganham cada vez mais atenção fora das quatro linhas, especialmente nas redes sociais.
Mulher de Neymar, Bruna Biancardi lidera o ranking das mais famosas com folga, somando mais de 15 milhões de seguidores. Apenas nos últimos cinco dias, ela conquistou cerca de 42 mil novos fãs.
Já Gabriely Miranda, esposa de Endrick, registrou um crescimento ainda maior no período, com 96,5 mil seguidores a mais, e já tem quase 2 milhões.
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Entre as companheiras dos jogadores casados, apenas Natália Regina, esposa de Alex Sandro, não teve um perfil localizado no Instagram.
A diferença de alcance entre elas também chama atenção. Enquanto algumas acumulam milhões de seguidores, outras reúnem audiências bem mais modestas, com perfis que não chegam a 5 mil.
Veja a seguir o ranking das selesposas mais populares nas redes sociais:
1. Bruna Biancardi - 15.219.356 seguidores
Casada com Neymar Jr.
2. Duda Fournier - 2.198.115 seguidores
Casada com Lucas Paquetá
3. Gabriely Miranda - 1.952.712 seguidores
Casada com Endrick
4. Natalia Belloli - 1.729.762 seguidores
Casada com Raphinha
5. Carol Cabrino - 699.400 seguidores
Casada com Marquinhos
6. Lais Moraes - 601.298 seguidores
Casada com Ederson
7. Anna Mariana Casemiro - 579.953 seguidores
Casada com Casemiro
8. Natália Loewe Becker - 407.295 seguidores
Casada com Alisson Becker
9. Gabrielle Figueiredo - 267.453 seguidores
Casada com Gabriel Magalhães
10. Isabella Rousso - 229.765 seguidores
Noiva de Gabriel Martinelli
11. Rebeca Tavares - 136.711 seguidores
Casada com Fabinho
12. Ana Lídia Guimarães - 106.532 seguidores
Casada com Bruno Guimarães
13. Tammy Parisoto - 90.408 seguidores
Namorada de Luiz Henrique
14. Jaqueline Maoski - 79.421 seguidores
Casada com Weverton
15. Gabriela Nogueira da Cunha - 74.468 seguidores
Casada com Matheus Cunha
16. Eduarda Santos - 65.466 seguidores
Casada com Rayan
17. Leticia Carvalho - 52.267 seguidores
Casada com Igor Thiago
18. Bruna Ibañez - 28.844 seguidores
Casada com Roger Ibañez
19. Myckaela Lobianco - 20.494 seguidores
Casada com Éderson
20. Déborah Claudino - 8.223 seguidores
Casada com Bremer
21. Cristiane Santos - 4.446 seguidores
Casada com Douglas Santos