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VEJA RANKING Em meio à atenção sobre jogadores na Copa do Mundo, 'selesposas' ganham cada vez mais seguidores Enquanto algumas somam milhões de fãs, outras mantêm perfis discretos com menos de cinco mil

Enquanto os craques da Seleção brasileira entram em campo na Copa do Mundo de 2026 e mostram seu talento neste sábado (13) contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), as selesposas — que se refere às esposas, noivas e namoradas dos jogadores — ganham cada vez mais atenção fora das quatro linhas, especialmente nas redes sociais.

Mulher de Neymar, Bruna Biancardi lidera o ranking das mais famosas com folga, somando mais de 15 milhões de seguidores. Apenas nos últimos cinco dias, ela conquistou cerca de 42 mil novos fãs.

Já Gabriely Miranda, esposa de Endrick, registrou um crescimento ainda maior no período, com 96,5 mil seguidores a mais, e já tem quase 2 milhões.

Entre as companheiras dos jogadores casados, apenas Natália Regina, esposa de Alex Sandro, não teve um perfil localizado no Instagram.

A diferença de alcance entre elas também chama atenção. Enquanto algumas acumulam milhões de seguidores, outras reúnem audiências bem mais modestas, com perfis que não chegam a 5 mil.

Veja a seguir o ranking das selesposas mais populares nas redes sociais:

1. Bruna Biancardi - 15.219.356 seguidores

Casada com Neymar Jr.



2. Duda Fournier - 2.198.115 seguidores

Casada com Lucas Paquetá





3. Gabriely Miranda - 1.952.712 seguidores

Casada com Endrick





4. Natalia Belloli - 1.729.762 seguidores

Casada com Raphinha



5. Carol Cabrino - 699.400 seguidores

Casada com Marquinhos



6. Lais Moraes - 601.298 seguidores

Casada com Ederson



7. Anna Mariana Casemiro - 579.953 seguidores

Casada com Casemiro



8. Natália Loewe Becker - 407.295 seguidores

Casada com Alisson Becker



9. Gabrielle Figueiredo - 267.453 seguidores

Casada com Gabriel Magalhães



10. Isabella Rousso - 229.765 seguidores

Noiva de Gabriel Martinelli



11. Rebeca Tavares - 136.711 seguidores

Casada com Fabinho



12. Ana Lídia Guimarães - 106.532 seguidores

Casada com Bruno Guimarães



13. Tammy Parisoto - 90.408 seguidores

Namorada de Luiz Henrique



14. Jaqueline Maoski - 79.421 seguidores

Casada com Weverton



15. Gabriela Nogueira da Cunha - 74.468 seguidores

Casada com Matheus Cunha



16. Eduarda Santos - 65.466 seguidores

Casada com Rayan



17. Leticia Carvalho - 52.267 seguidores

Casada com Igor Thiago



18. Bruna Ibañez - 28.844 seguidores

Casada com Roger Ibañez



19. Myckaela Lobianco - 20.494 seguidores

Casada com Éderson



20. Déborah Claudino - 8.223 seguidores

Casada com Bremer



21. Cristiane Santos - 4.446 seguidores

Casada com Douglas Santos

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