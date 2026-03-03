A- A+

Futebol Em meio a boatos de fuga, Al-Nassr divulga foto e informa lesão de Cristiano Ronaldo Atacante tem problema muscular na coxa, segundo o clube

Em meio ao confronto entre Estados Unidos, Irã e Israel, uma movimentação do jato particular do astro Cristiano Ronaldo, no domingo, encheu as redes sociais de boatos sobre uma possível "fuga" da Arábia Saudita, um dos países que acabaram envolvidos no confronto. Nesta terça-feira (3), o Al-Nassr, clube defendido pelo atleta, postou foto de Cristiano em um treinamento da equipe e informou que o português tem uma lesão.

Sem mencionar os rumores, o clube publicou uma foto de Cristiano em meio a outras três de atletas com o uniforme de treino da equipe, com a House of Nassr, centro de treinamentos do clube, como localização indicada na legenda.

Logo depois, o clube publicou um boletim médico envolvendo o jogador. Segundo o Nassr, Cristiano Ronaldo tem uma lesão muscular na perna e já iniciou o tratamento. Ele sofreu a contusão na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Fayha, no último sábado. O Al-Nassr lidera o Campeonato Saudita.

Jato de Cristiano Ronaldo

O jatinho particular de Cristiano, avaliado em cerca de £ 61 milhões (aproximadamente R$ 420 milhões), deixou a Arábia Saudita na noite de domingo. Segundo dados de rastreamento aéreo consultados pelo jornal inglês The Sun, a aeronave — um Bombardier Global Express XRS — decolou de Riad por volta das 20h (horário local) e pousou em Madri pouco antes da 1h.

O trajeto, de quase sete horas, incluiu passagem pelo espaço aéreo do Egito e pelo Mediterrâneo. Não houve confirmação sobre quem eram os passageiros da viagem, mas o veículo é utilizado de forma frequente tanto pelo craque como por sua família.

