Em meio a desfalques no elenco, Xabi Alonso veste colete e participa de treino do Real Madrid para o

Em sua primeira semana no comando do Real Madrid, Xabi Alonso precisou recorrer às habilidades de jogador. Em atividades no CT do clube, na Espanha, o treinador iniciou a preparação para o Mundial de Clubes, que começa no próximo dia 14 nos Estados Unidos, mas com um time bastante desfalcado. Por isso, o técnico vestiu o colete no treino desta quarta-feira e participou das atividades do grupo.

Neste momento, há dois grupos que desfalcam o elenco. O primeiro é formado pelos jogadores lesionados: Rüdiger, Mendy, Endrick e Camavinga estão em processo de recuperação, enquanto Militão, Carvajal e Alaba já estão em estágio de transição para voltar a jogar e participaram de partes do treino com o grupo. Brahim e Valverde são os mais próximos de atingir os 100% neste momento.

Outros, como Vini Jr., Mbappé e Bellingham, estão em uma espécie de férias reduzidas até a sexta-feira, por terem se apresentado às suas seleções durante a Data Fifa. Assim, os únicos jogadores que estavam em totais condições de treinar nesta quarta-feira eram Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Fran García, Ceballos e Rodrygo. Não houve alternativa para Alonso se não vestir o colete e entrar em campo para uma atividade em campo reduzido.

Este foi o terceiro treino de Xabi Alonso no Real Madrid, mas, aos 43 anos e há apenas oito anos aposentado dos gramados, ele já deixou clara a preferência por uma abordagem mais prática. Um vídeo publicado pelo perfil do clube espanhol mostra o treinador-jogador dando instruções para seus comandados enquanto trabalha a bola.

No Mundial de Clubes, o Real Madrid está no Grupo H e terá seu primeiro compromisso em 18 de junho, contra o Al-Hilal. Na sequência, enfrenta o Pachuca-MEX no dia 22, e encerra a participação na fase de grupos em 26 de junho, contra o Sazlburg, da Áustria.

