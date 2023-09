Em meio a polêmica de possíveis agressões à ex-companheira, Antony é desconvocado da Seleção

A- A+

No final da tarde desta segunda-feira (04), o atacante Antony, do Manchester United, teve seu nome retirado da lista de jogadores convocados para os primeiros compromissos da Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em pronunciamento, a CBF alega que a medida visa presevar todos envolvidos no caso que veio à tona.

Para a vaga deixada por Antony, Fernando Diniz convocou o atacante Gabriel Jesus, que marcou no último domingo, na vitória do Arsenal diante do Manchester United por 3x1, na última rodada da Premier League. O atacante do Arsenal estava pré-selecionado e tinha seu nome numa lista de 36 jogadores enviado à Fifa.

Entenda o caso

A Polícia Civil de São Paulo está investigando o atacante Antony por violência doméstica contra sua ex-namorada, a DJ e influencer Gabriela Cavallin. A possível vítima registrou um boletim de ocorrência contra o jogador por violência doméstica, ameaça e lesão corporal em São Paulo e uma segunda denúncia, em Manchester, na Inglaterra.

Veja também

Tênis Alcaraz bate italiano Matteo Arnaldi e vai às quartas do US Open