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futebol Em meio a problemas financeiros, presidente do Náutico pede foco na luta contra o rebaixamento Timbu está com débitos salariais e Bruno Becker informou que clube está tratando para quitar os vencimentos; cenário ocorre às vésperas do jogo contra o Avaí, nos Aflitos

O presidente do Náutico, Bruno Becker, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (28) para atualizar o cenário financeiro do clube, que tem convivido nos últimos meses com atrasos salariais de atletas e funcionários. Ainda sem prometer um prazo para quitar os vencimentos, o mandatário indicou como o Timbu tem trabalhado para resolver o problema, ressaltando que o foco está em não deixar os fatores externos atrapalharem o principal objetivo a curto prazo, com o fim do risco de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, que pode ser decretado em caso de vitória diante do Avaí, sábado (31), nos Aflitos, pela Série B.





Explicações

“É função minha, enquanto presidente, estar presente, seja no bom ou no ruim. Aparecer, dar a cara, sendo honesto e direto. Não fujo das minhas responsabilidades”, iniciou Becker.

“É preciso entender o contexto do futebol brasileiro e do Náutico, separando os desafios de problemas a curto prazo e debates para frente. Temos um jogo importante no sábado. Tão importante quanto o do acesso contra o Brusque, no ano passado. Ele pode cravar nossa permanência na Série B”, prosseguiu.

“Houve decisões tomadas e a responsabilidade é minha enquanto presidente. Ninguém queria chegar a essa situação na reta final do campeonato. Eu desejava estar com a vida resolvida, mas assumo a responsabilidade. Mas não é o momento de caça às bruxas. Todos precisam se unir em torno do objetivo comum, que é o jogo de sábado. Tenho certeza que a torcida estará presente, apoiando como sempre apoiou em outros momentos bons e ruins”, completou. O Náutico é o 16º colocado da Série B, com 43 pontos. O Avaí é o 17º, com 37.

Sobre os salários atrasados, o presidente evitou indicar um prazo para quitar os vencimentos. O Náutico deve dois meses em direitos de imagem (agosto e setembro), três meses em auxílio-moradia, além de pendências na carteira de trabalho (CLT).

“Estamos conversando com todos que o Náutico tem compromissos a honrar. Não estamos fugindo desse assunto. Claro que isso incomoda, traz reflexos no dia a dia. E isso não é deixar de trabalhar ou fazer corpo mole, mas qualquer trabalhador que não recebe não fica com a cabeça tranquila por ‘N’ razões. Cada um sabe onde o calo aperta por conta da inadimplência. Sejam funcionários, terceirizados ou atletas”, lamentou.

“Mas tenho visto uma consciência grande com relação ao momento porque isso não é algo que decorre de uma má vontade do presidente ou do clube. Todos confiam no que está sendo feito e dito. Continuamos trabalhando. Não vou mentir dizendo que vamos pagar amanhã, sexta ou segunda que vem. Só vou falar quando tiver o valor depositado. Algumas situações avançaram, mas muitas não dependem do clube. Temos valores que foram aprovados do ponto de vista financeiro, mas estamos avançando em questões jurídicas e operacionais e isso demora mais do que desejamos”, argumentou.

Fair Play

Becker também comentou sobre o risco de o Náutico ficar impossibilitado de inscrever novos atletas por conta das dívidas. De acordo com dados da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), o Timbu tem um passivo de R$ 292 milhões, com R$ 30 milhões vencendo em até 12 meses.

“O Náutico vem mantendo contato permanente com a agência. Amanhã faz 15 dias que tive uma reunião com o presidente da Anresf, em Brasília, mostrando que o clube tem disposição para resolver. Ela quer ver atos concretos para atender o que está no regulamento. Isso afasta a penalização? Não, mas talvez atenue. Ela não deixará de punir os clubes, mas precisamos demonstrar que estamos trabalhando para resolver”, apontou.

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