Em meio a problemas financeiros, presidente do Náutico pede foco na luta contra o rebaixamento
Timbu está com débitos salariais e Bruno Becker informou que clube está tratando para quitar os vencimentos; cenário ocorre às vésperas do jogo contra o Avaí, nos Aflitos
O presidente do Náutico, Bruno Becker, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (28) para atualizar o cenário financeiro do clube, que tem convivido nos últimos meses com atrasos salariais de atletas e funcionários. Ainda sem prometer um prazo para quitar os vencimentos, o mandatário indicou como o Timbu tem trabalhado para resolver o problema, ressaltando que o foco está em não deixar os fatores externos atrapalharem o principal objetivo a curto prazo, com o fim do risco de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, que pode ser decretado em caso de vitória diante do Avaí, sábado (31), nos Aflitos, pela Série B.
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Explicações
“É função minha, enquanto presidente, estar presente, seja no bom ou no ruim. Aparecer, dar a cara, sendo honesto e direto. Não fujo das minhas responsabilidades”, iniciou Becker.
“É preciso entender o contexto do futebol brasileiro e do Náutico, separando os desafios de problemas a curto prazo e debates para frente. Temos um jogo importante no sábado. Tão importante quanto o do acesso contra o Brusque, no ano passado. Ele pode cravar nossa permanência na Série B”, prosseguiu.
“Houve decisões tomadas e a responsabilidade é minha enquanto presidente. Ninguém queria chegar a essa situação na reta final do campeonato. Eu desejava estar com a vida resolvida, mas assumo a responsabilidade. Mas não é o momento de caça às bruxas. Todos precisam se unir em torno do objetivo comum, que é o jogo de sábado. Tenho certeza que a torcida estará presente, apoiando como sempre apoiou em outros momentos bons e ruins”, completou. O Náutico é o 16º colocado da Série B, com 43 pontos. O Avaí é o 17º, com 37.
Sobre os salários atrasados, o presidente evitou indicar um prazo para quitar os vencimentos. O Náutico deve dois meses em direitos de imagem (agosto e setembro), três meses em auxílio-moradia, além de pendências na carteira de trabalho (CLT).
“Estamos conversando com todos que o Náutico tem compromissos a honrar. Não estamos fugindo desse assunto. Claro que isso incomoda, traz reflexos no dia a dia. E isso não é deixar de trabalhar ou fazer corpo mole, mas qualquer trabalhador que não recebe não fica com a cabeça tranquila por ‘N’ razões. Cada um sabe onde o calo aperta por conta da inadimplência. Sejam funcionários, terceirizados ou atletas”, lamentou.
“Mas tenho visto uma consciência grande com relação ao momento porque isso não é algo que decorre de uma má vontade do presidente ou do clube. Todos confiam no que está sendo feito e dito. Continuamos trabalhando. Não vou mentir dizendo que vamos pagar amanhã, sexta ou segunda que vem. Só vou falar quando tiver o valor depositado. Algumas situações avançaram, mas muitas não dependem do clube. Temos valores que foram aprovados do ponto de vista financeiro, mas estamos avançando em questões jurídicas e operacionais e isso demora mais do que desejamos”, argumentou.
Fair Play
Becker também comentou sobre o risco de o Náutico ficar impossibilitado de inscrever novos atletas por conta das dívidas. De acordo com dados da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), o Timbu tem um passivo de R$ 292 milhões, com R$ 30 milhões vencendo em até 12 meses.
“O Náutico vem mantendo contato permanente com a agência. Amanhã faz 15 dias que tive uma reunião com o presidente da Anresf, em Brasília, mostrando que o clube tem disposição para resolver. Ela quer ver atos concretos para atender o que está no regulamento. Isso afasta a penalização? Não, mas talvez atenue. Ela não deixará de punir os clubes, mas precisamos demonstrar que estamos trabalhando para resolver”, apontou.