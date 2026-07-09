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Futebol Em meio a renegociação de contrato, Dodô falta treino e desfalca o Náutico diante do Avaí Meia não informou o motivo da ausência. Caso acontece após o clube acertar opção de compra do atleta junto ao Coimbra, de Portugal, e conviver com problemas salariais

Segundo informações do portal ge, o meia Dodô não participou do treinamento desta quinta-feira (9), no CT Wilson Campos. Com isso, o jogador foi retirado da lista de relacionados do Náutico para o jogo contra o Avaí, domingo (12), na Ressacada, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A ausência do meia ocorre dias após o Náutico confirmar que ia exercer a opção de compra do atleta junto ao Coimbra, de Portugal, no valor de R$ 800 mil. A decisão ocorreu depois de o atleta ter recebido uma proposta do Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul.

Vale citar que o Náutico convive atualmente com atrasos salariais. O clube, inclusive, precisa negociar um novo contrato com Dodô. O técnico Guilherme dos Anjos comentou sobre os problemas financeiros do Timbu em coletiva de imprensa, mas reafirmou a confiança na diretoria alvirrubra.

"Um grande problema na Série B é o fluxo de caixa. A maioria está correndo atrás, então eu acho que são atrasos normais. Em todos os meses, aqui teve dois dias, três, no máximo 10. É uma situação totalmente normal. Na competição, poucas equipes estão atrasando mais do que isso. O presidente é uma pessoa muito aberta. Ele conversa, coloca uma data e cumpre. Vem sendo assim e espero que o clube continue realizando. Porque, dessa forma, você tem totais condições de gerir o clube. Até porque não é uma realidade só do Náutico, mas da divisão como um todo", pontuou.

Em nota, o Náutico se posicionou sobre o caso. Confira abaixo.

O Clube Náutico Capibaribe informa que o meia Dodô não compareceu à atividade programada para esta quinta-feira (09), no Centro de Treinamento Wilson Campos.

O Náutico esclarece que, após ser comunicado pelo Coimbra Sports sobre uma proposta de um clube do exterior pelo atleta, exerceu, dentro do prazo previsto em contrato, a opção de compra estabelecida entre as partes.

O Clube reafirma que exerceu a opção de compra em conformidade com o contrato firmado entre as partes e seguirá adotando as medidas cabíveis para defender seus direitos.

O jogador foi formalmente notificado para retomar imediatamente suas atividades junto ao Clube. Caso o atleta não retome suas atividades, o Náutico adotará as medidas disciplinares, trabalhistas e contratuais cabíveis, conforme previsto na legislação e nos instrumentos firmados entre as partes.

O Náutico reafirma seu compromisso com o cumprimento dos contratos firmados e seguirá conduzindo o caso pelos meios adequados, sempre em defesa dos interesses do Clube.

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