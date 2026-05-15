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FUTEBOL Em meio a rumores de saída para o Real Madrid, Mourinho confirma proposta de renovação do Benfica Técnico português afirmou que recebeu oferta oficial na quarta-feira, mas só discutirá o tema após jogo contra o Estoril

O técnico José Mourinho revelou nesta sexta-feira que recebeu uma proposta oficial de renovação do Benfica, mas garantiu que ainda não analisou o documento. Em entrevista coletiva antes da última rodada do Campeonato Português, o treinador afirmou que só pretende discutir o futuro após o compromisso decisivo contra o Estoril.

— Sim, tive uma proposta de renovação do Benfica na quarta-feira. Foi entregue ao meu empresário, mas eu não quis ver, saber ou analisar. Só vou fazer isso a partir de domingo — declarou Mourinho.

O treinador também negou qualquer contato recente do Real Madrid, clube com o qual voltou a ser ligado pela imprensa espanhola nas últimas semanas.

— Sobre o Real Madrid, não houve nada. Meu empresário apenas me disse que tinha uma proposta oficial do Benfica para enviar, e eu pedi para deixar isso para domingo. Se fosse do Real Madrid, eu diria exatamente a mesma coisa — completou.





Mourinho ainda minimizou o peso de sua situação contratual e afirmou que o Benfica “é maior do que qualquer pessoa”.

— O Benfica é muito maior do que eu. Maior do que qualquer treinador, jogador ou presidente. Não há motivo para preocupação caso alguém saia — afirmou.

Além do futuro indefinido, Mourinho também comentou a disputa pelo vice-campeonato português. O Benfica ainda tenta terminar a liga na segunda colocação e depende de uma combinação de resultados na rodada final.

Sem citar diretamente a arbitragem, o treinador voltou a falar em “milagre” ao lembrar tropeços recentes da equipe.

— Quem quis entender o significado do milagre para ficar em segundo lugar, percebeu o que eu quis dizer. Acredito que podemos vencer o Estoril, como acreditava que podíamos vencer Famalicão e Braga. Fizemos tudo para ganhar, só não aconteceu por causa do milagre — disse.

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