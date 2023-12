A- A+

Campeonato Francês Em meio à tensão entre Luis Enrique e Mbappé, PSG recebe Metz no Francês O técnico espanhol havia criticado o jogador mesmo depois dos três gols marcados sobre o Reims, no dia 11 de novembro

A relação entre o astro do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé e o técnico da equipe, Luis Enrique, parece ter se deteriorado desde a partida contra o Borussia Dortmund (1 e 1) e o Metz (14º) vai tentar aproveitar a tensão no clube parisiense na quarta-feira (20), pela 17ª rodada do Campeonato Francês, a última antes do Natal.

Apenas um ano depois de marcar um hat-trick na final da Copa do Mundo do Catar, em que a França foi derrotada nos pênaltis pela Argentina, Mbappé parecia desligado no jogo do último domingo contra o Lille (1 a 1) e quase não esboçou reação após abrir o placar em cobrança de pênalti.

O atacante já parecia bastante chateado há uma semana em Dortmund, apesar da classificação do PSG para as oitavas de final da Liga dos Campeões, manifestando sua insatisfação pelo fato de o time ter se contentado com o empate ao invés de buscar a vitória para ficar com a liderança do grupo.

"Eu entendo que Kylian esteja chateado, mas sou eu quem dá as ordens na equipe", respondeu Luis Enrique ao ser perguntado no sábado sobre o comportamento de Mbappé, que nos últimos jogos cumpriu a função de centroavante, apesar de já ter reiterado várias vezes que prefere jogar pela ponta esquerda.

"Ele decide onde joga. Ele tem total liberdade para jogar por dentro, pelas pontas, e temos que equilibrar as posições. A diferença é saber quem vai acompanhar Kylian, um lateral ou um meia? Vai depender do jogo", acrescentou o treinador.

Este não é o primeiro atrito entre os dois nesta temporada. O técnico espanhol já criticou o jogador mesmo depois dos três gols marcados sobre o Reims (3 a 0), no dia 11 de novembro.

"Não estou muito feliz com Kylian hoje. Em termos de gols, não tenho nada a dizer, mas ele pode ajudar mais o time", declarou após a partida. "É um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida, mas precisamos dele para fazer mais coisas. É minha opinião, talvez eu esteja errado".

Na quarta-feira, dia em que completa 25 anos, Mbappé será mais protagonista do que nunca contra o Metz devido à ausência de Ousmane Dembélé, lesionado.

A relação de Mbappé com Luis Enrique não é a única dor de cabeça para torcedores e dirigentes do PSG. Com contrato até o final de junho de 2024, o jogador estará livre para assinar com qualquer outro clube a partir do dia 1º de janeiro.

