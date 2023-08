Sport vê rendimento cair em sequência negativa e torcida perde a paciência

A- A+

A derrota em casa para o Ituano, na última sexta-feira (25), pela 25ª rodada da Série B, fez os torcedores do Sport perderem a paciência com a equipe. Apesar de estar bem colocado na tabela, ocupando a 2ª colocação com 45 pontos, a queda de rendimento do time é notável, fazendo com que os rubro-negros fiquem com o alerta ligado nesta fase da competição. A distância que já foi de seis pontos para o primeiro clube fora do G-4, hoje, está em três.

Em meio ao momento de crise com a torcida, o Sport teve que lidar com a ira dos rubro-negros. Na noite do último domingo (27), por exemplo, o muro da Ilha do Retiro apareceu pichado, com palavras de revolta direcionadas ao elenco e à diretoria. Perante o Galo de Itu, o time e comissão técnica chegaram a ser vaiados durante boa parte do confronto.

O Sport vive sua segunda pior sequência negativa nesta edição da Série B. São três jogos consecutivos sem vencer: empate com Tombense, em Muriaé, além de derrotas para Guarani, no Brinco de Ouro, e para o Ituano, na Ilha do Retiro. No mês passado, o Leão chegou a somar quatro compromissos sem triunfar. Perdeu para CRB, Atlético-GO e Vitória, e ficou no empate com o Mirassol.

Coincidentemente ou não, o atual jejum de vitórias acontece em meio às ausências dos laterais Eduardo e Felipinho, titulares de Enderson Moreira. Nos três jogos sem a dupla, o treinador viu o desempenho cair, principalmente pelo baixo rendimento de quem foi escolhido para substituí-los. Para a partida contra o Botafogo-SP, domingo (3), no estádio Santa Cruz, ambos ainda são dúvidas. E mesmo que fiquem à disposição, dificilmente estarão entre os titulares por conta da questão física.

"Temos que ter tranquilidade para não ter uma reincidência da lesão, pois se trata de uma lesão delicada. Quem machuca e fica longe, perde ritmo. Todos que estão voltando estão diferentes, não voltam da mesma forma. Tem dificuldade de não conseguir fazer a mesma coisa, então temos que esperar isso", salientou o treinador.

Love em baixa

Artilheiro do Sport, na Série B, com dez gols, Vagner Love não vive bom momento com a camisa rubro-negra, sendo reflexo das fracas atuações da equipe. A última vez que o camisa 9 balançou as redes foi em 23 de julho, na vitória por 2x1 sobre o Sampaio Corrêa, fora de casa. De lá para cá, já são seis partidas sem que o centroavante balance as redes adversárias.

Juba de saída

Além da dupla de laterais, Enderson terá que conviver com mais uma ausência nesta reta final de Série B. Líder em participações em gols na temporada, Luciano Juba se despediu do clube na última sexta-feira. Com 20 gols e 18 assistências em 2023, o atleta de 23 anos vai defender o Bahia a partir de setembro.

Diante do Ituano, o prata da casa atuou como lateral-esquerdo. Em sua vaga, na frente, Jorginho e Alan Ruiz se revezaram pelo lado, deixando o time mais lento. No decorrer da partida, Peglow foi acionado e pode assumir a titularidade daqui para a frente.

