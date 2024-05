Em meio às boas atuações do volante, Sport garante prioridade para ter Domínguez em definitivo

A- A+

O volante Fabricio Domínguez não precisou de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro e, consequentemente, ao Sport. Contratado no início da temporada, por empréstimo, junto ao Racing-ARG, o uruguaio já caiu nas graças do torcedor. Aliás, diante das boas aparições do cabeça de área, os rubro-negros torcem para que o jogador siga por mais tempo na Ilha do Retiro. O atual vínculo termina no final deste ano.

Procurado pela Folha de Pernambuco, o diretor de futebol do Sport, Guilherme Falcão, elogiou Domínguez. Além disso, explicou a situação contratual do volante. De acordo com o dirigente, o Leão tem prioridade, caso opte pela compra do atleta de 25 anos.

"Fabrício, de fato, é um atleta que tem o DNA do Sport. Aguerrido, destemido e intenso", começou.

"Se a gente pagar o que está estabelecido em contrato, o jogador é nosso, ainda que exista uma proposta maior de outro clube. A opção de compra é neste sentido, está prefixada em um valor e se o Sport optar por exercê-la, teremos o direito de aquisição deste atleta", prosseguiu.

Apesar da opção de compra de 60% dos direitos de Fabricio Domínguez assegurada, Guilherme Falcão não garante que este será o caminho no futuro. Segundo o membro do comitê gestor, esta possibilidade "depende de vários cenários". O Sport não divulga os valores que teria que desembolsar, mas segundo o portal argentino Racing de Alma, o Leão teria que desembolsar aproximadamente R$ 3,8 milhões para ter o jogador por mais tempo.

"O exercício dessa opção, no entanto, depende de vários cenários, como o êxito obtido pelo clube ao final da temporada, a performance e, principalmente, o desejo do jogador em seguir conosco. Chegará o tempo em que todos esses fatores poderão ser analisados para que nos oriente em uma tomada de decisão", pontuou.

Um dos destaques do Sport nesta primeira parte da temporada, Fabricio Domínguez soma 21 jogos com a camisa do clube até o momento e contribuiu com duas assistências.

