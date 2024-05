A- A+

Futebol Em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, Renato Gaúcho é resgatado em Porto Alegre Técnico do Grêmio estava ilhado em hotel onde mora na capital gaúcha

Em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, foi resgatado por uma equipe em Porto Alegre. O treinador estava ilhado no hotel onde mora na capital gaúcha. O vídeo do momento foi compartilhado pela filha do ex-jogador, Carolina Portaluppi, no Instagram.

Segundo a influenciadora, o local estava sem energia. Além disso, o celular de Renato estava sem bateria, impossibilitando o treinador de entrar em contato com outras pessoas.

Confira o vídeo:

