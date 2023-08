A- A+

Sport Em meio às incertezas, lateral esquerda preocupa Enderson no Sport para jogo com Ituano Com baixas significativas, treinador chegou a mudar esquema, além de acionar prata da casa no setor

O técnico Enderson Moreira tem uma preocupação para escalar o Sport para o confronto desta sexta-feira (25), diante do Ituano, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 25ª rodada da Série B. Em meio às ausências, a lateral esquerda está tirando o sono do comandante leonino. Principalmente após a fraca atuação do prata da casa Victor Gabriel, contra o Guarani, semana passada.

Sem Igor Cariús, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e Felipinho, entregue ao departamento médico, o treinador rubro-negro fez experimentos nas duas últimas rodadas, no intuito de amenizar os desfalques. Contra o Tombense, escalou uma equipe com três zagueiros, com Ewerthon e Juba atuando pelas alas. Já diante do Guarani, voltou ao tradicional 4-2-3-1, acionando Victor Gabriel entre os titulares. Contudo, a opção acabou não correspondendo.

Após o revés em Campinas, o treinador chegou a assumir a responsabilidade pelas escolhas. Agora, pretende usar os treinamentos até o dia da partida com o Ituano para achar uma solução para o setor. Lateral-direito de origem, Roberto Rosales também atua pela esquerda, mas o venezuleano ainda está aprimorando a parte física para iniciar uma partida como titular.

“O Roberto está chegando, ainda demanda um tempinho para ele estar apto a iniciar uma partida. A gente vai buscar nesta semana de trabalho as melhores alternativas para ter um time competitivo na sexta-feira”, salientou Enderson.

Além das dúvidas para o lado esquerdo do setor defensivo, Enderson não descarta realizar outras mudanças no time. De acordo com o treinador, alguns nomes do elenco estão sofrendo com o desgaste físico.

“A gente está com alguns jogadores que estavam dando mostras de um certo desgaste, pela minutagem do ano, sequência de jogos. Fizemos mudanças para ver se a equipe ganhava um frescor, para alguns jogadores que saíram por lesão retornarem. Vamos buscar o melhor caminho para ter a melhor equipe possível”, enfatizou.

Veja também

futebol internacional Atacante belga Jérémy Doku deixa Rennes e assina com Manchester City