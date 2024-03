A- A+

SANTA CRUZ Em menos de 24 horas, Santa Cruz vende mais de 10 mil ingressos para clássico contra o Sport Tricolor encara o Rubro-negro em mais um Clássico das Multidões, neste sábado (9), válido pelas semifinais do Pernambucano

Após lotar o Arruda na última rodada com 35.023 torcedores, maior público do Campeonato Pernambucano deste ano até aqui, o Santa Cruz já alcançou, em menos de 24 horas, a marca de 10 mil ingressos para a próxima decisão. O Tricolor recebe o Sport, em mais um Clássico das Multidões, neste sábado (9), às 16h30, pelo primeiro jogo das semifinais do torneio.

A notícia foi divulgada pelo próprio clube, através das redes sociais, em uma parceria com a cantora Raphaela Santos. Tricolor, a artista convidou a torcida para a decisão do sábado.

"Fala nação, tudo certinho com vocês? Chegamos à marca de 10 mil ingressos. Lugar de tricolor é no Arrudão! Não perde tempo, adquire o teu ingresso e vamos fazer aquela festa linda que só a gente sabe fazer", disse a cantora.



A tricolor Raphaela traz a parcial: já somos mais de 10 mil tricolores confirmados para o Clássico das Multidões de sábado, em menos de 24 horas de venda de ingressos! Vamos juntos, torcedor! Sua presença é fundamental. ️



https://t.co/t44ddAXqB6 pic.twitter.com/74ytngaAjE — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 5, 2024

A venda de ingressos para o jogo começou nessa segunda-feira (4), apenas em formato online. As vendas físicas começaram a partir das 9h desta terça-feira (5). As bilheterias funcionam até às 18h. A partir das 14h, será possível adquirir a entrada nas lojas da Cobra Coral nos shoppings da capital pernambucana.

Vale ressaltar que, até o momento, existe a possibilidade de torcida única nos jogos das semifinais do Campeonato Pernambucano, de acordo com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho. Até a última atualização deste texto, no entanto, não houve confirmação oficial sobre o assunto.

Além de Santa Cruz e Sport, Náutico e Retrô também se enfrentam pela ida das semifinais. O jogo acontece no domingo (10), nos Aflitos, às 16h.

Veja, abaixo, os valores dos ingressos para o Clássico das Multidões:

Arquibancada Superior - R$ 20,00

Arquibancada Inferior - R$ 50,00 inteira, R,00 meia

Sociais - R$ 25,00

Proprietário de camarote: R$ 40,00

Proprietário de cadeira: R$ 40,00

Conselheiros: R$ 60,00

Cadeiras - R$ 120,00 inteira, R$ 60,00 meia (aluguel)

Visitantes - R$ 50,00 inteira, R$ 25,00 meia

Veja também

Daniel Alves Mulher limpa estátua de Daniel Alves que foi pichada em Juazeiro; confira o vídeo