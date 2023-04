A- A+

Sport Em menos de oito horas, torcida do Sport esgota ingressos para o jogo final da Copa do Nordeste Torcida rubro-negra também reclamou de problemas com o site onde as vendas foram feitas

Todos os ingressos para a finalíssima da Copa do Nordeste, entre Sport e Ceará, na próxima quarta-feira (3), na Ilha do Retiro, estão esgotados. Depois de ter sido divulgado o cronograma, as vendas iniciaram às 9h desta sexta-feira (28) e ainda no final da tarde todos os setores já estavam sem ingressos disponíveis, com exceção para o setor de cadeira centrais destinados para proprietários e sócios-propietários.

As quatro primeiras horas de comercialização – das 9h às 13h – foram exclusivas para o check-in e venda do plano de Sócio 87, além das categorias remido, subscritor, benemérito e proprietário. A partir das 13h01 foi disponibilizado também check-in e venda para a categoria Rubro-negro. Estava previsto que a venda para o público-geral fosse aberto às 19h, mas todos o ingressos foram esgotados com os sócios do clube.

Todos os setores da Ilha do Retiro estão ESGOTADOS para a decisão da Copa do Nordeste, com exceção das cadeiras centrais exclusivamente para sócio proprietário e proprietário de cadeira! ️ #JuntosPeloTetra pic.twitter.com/0tLjyi51CF — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 28, 2023

- Dificuldades para comprar ingressos -

Logo ao início das vendas dos ingressos, o site que o clube utiliza para fazer a comercialização sofreu com seguidas instabilidades. Os torcedores reclamaram que a página saiu constantemente do ar e que as contas eram deslogadas repentinamente.

Serviço de compra de ingresso é uma das coisas em q a economia nos custos sai mais caro que a encomenda. A experiência do usuário é jogada no lixo pela Eleven Tickets. O @sportrecife não pode manter isso pelo restante da temporada. — Pedro (@la_ursa_) April 28, 2023

O servidor da empresa que vende ingressos para Sport x Ceará caiu.. — Felipe Luna (@felipelunasi) April 28, 2023

- Leão precisa reverter o placar -

No jogo de ida, no Ceará, o Sport perdeu pelo placar de 2x1, numa partida pouco inspirada pelo lado rubro-negro, após sofrer dois gols no primeiro tempo, sendo o primeiro aos 30 segundos de jogo. O Leão anotou o dele já nos minutos finais, com gol contra de David Ricardo.

Caso o Sport vença por um gol de diferença, o título será decidido nos pênaltis. Dois gols ou mais o Leão conquista o tetracampeonato da Copa do Nordeste.

