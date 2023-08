A- A+

Náutico Em momento delicado na Série C, confira a matemática de classificação do Náutico para a segunda fase O Timbu precisa vencer ao menos uma das duas últimas partidas da primeira fase para se manter vivo na busca pelo acesso

O Náutico está em uma situação delicada na Série C do Campeonato Brasileiro, na nona colocação. Apesar do risco de rebaixamento ser inexistente, a torcida pressiona o clube pelo acesso à segundona.

Dois jogos definirão o destino do Timbu. A equipe alvirrubra conquistou 25 pontos até agora, o que representa 36.5% de probabilidade de classificação para o mata-mata.

Caso o Náutico vença ao menos um dos dois duelos restantes da primeira fase, chegando aos 28 pontos, de acordo com o site de estatísticas ‘Chance de Gol’, a probabilidade de classificação sobe para 70%. Caso consiga uma vitória e um empate, as chances aumentam para 90%.

Com a demissão de Fernando Marchiori após derrota contra o Paysandu, no último domingo (13), Bruno Pivetti assumiu o comando da equipe, assinando um contrato de duas partidas, e, caso consiga a classificação, o contrato será estendido.

O primeiro desafio será neste sábado (19), contra o Brusque, às 16h, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. A equipe catarinense, que tem 30 pontos, está no topo da tabela, e matematicamente classificado para a segunda fase da competição.

O líder possui a segunda defesa menos vazada do campeonato, atrás apenas do vice-líder, Operário. Além disso, o Brusque possui 63% de aproveitamento como mandante, em contraste com os 29.2% de aproveitamento do Náutico como visitante, números que preocupam a torcida alvirrubra.

O segundo desafio está programado para acontecer no sábado (26), contra o São Bernardo, às 16h, no Estádio dos Aflitos. A equipe paulista está na oitava colocação, logo acima da pernambucana, possuindo a mesma pontuação - 25 pontos -, com o mesmo número de vitórias, empates e derrotas.

A boa notícia para o Timbu, é que o aproveitamento do time nos Aflitos é de 66.7%, contra os 37% do São Bernardo como visitante. Garantir estes três pontos é fundamental para manter as esperanças de classificação da torcida alvirrubra.

Apesar disso, mesmo no caso de vencer o São Bernardo e empatar ou perder contra o Brusque, o Náutico ainda dependerá de outros resultados para ter a certeza da classificação.



