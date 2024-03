A- A+

Sport Em momento instável, Sport chega a quatro jogos sem ganhar no ano: "nós nos cobramos", diz Soso Do recorte, três tropeços da equipe rubro-negra aconteceram na condição de mandante

O empate com o Náutico, na última quarta-feira (20), pela Copa do Nordeste, voltou a deixar o torcedor do Sport incomodado. O Leão vive uma fase instável na temporada e chegou ao quarto jogo consecutivo sem triunfar em 2024. Fato que tem deixado o técnico Mariano Soso preocupado com a irregularidade apresentada pela equipe.

"Satisfeito dificilmente eu vou estar algum dia. A todo instante eu quero fazer melhorias, sempre!", enfatizou o treinador argentino.

No recorte de quatro jogos sem triunfar, o Sport saiu de campo em igualdade em todas as ocasiões. Três delas, porém, na condição de mandante: Murici-AL, Santa Cruz e Náutico. O outro empate aconteceu com o Tricolor, no Arruda. Em comum, o fraco nível de atuação em uma parte dos jogos.

"A equipe alcança autoridade quando repete comportamento. É aí que vocês como jornalistas e a torcida passam a identificar os princípios do nosso jogo. Se vocês não têm visto, é por conta da irregularidade que atravessamos. Internamente, nós nos cobramos", pontuou.

Outro ponto que chama a atenção na seca de vitórias rubro-negras são os gols sofridos no fim. Contra o Murici, pela segunda fase da Copa do Brasil, o tento do time alagoano aconteceu aos 48 minutos e fez o Leão decidir a vida na competição nos pênaltis. Perante o Náutico, o gol alvirrubro saiu aos 49 jogados. Coincidentemente, nas duas oportunidades, os adversários balançaram as redes em jogadas aéreas.

"Eu sempre reparo se a equipe defende muito tempo ou pouco tempo. Uma equipe que tem poucas ações defensivas, tem que dar boas respostas. Quando a bola vai pelos lados, temos tempo para evitarmos ser agredidos pelo adversário. A equipe fecha bem o meio, mas temos que melhorar nos cruzamentos", salientou Soso.

Com erros a corrigir, o Sport volta a entrar em campo neste sábado (23), pela Copa do Nordeste. Às 20h30, o Leão visita o ABC, pela sétima rodada. Atualmente, o Rubro-negro é o vice-líder do Grupo A, com 11 pontos.

Veja também

Luto Santa Cruz lamenta morte de Cleiton Silva, conhecido como MC Elloco