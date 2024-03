A- A+

Copa do Nordeste Em momentos direrentes na Copa do Nordeste, Sport e Náutico se enfrentam na Arena, sem público Enquanto Leão quer se consolidar na liderança do Grupo A, Timbu busca manutenção no Grupo B

Enquanto o Clássico dos Clássicos da final do Campeonato Pernambucano não chega, Sport e Náutico se encontram na noite desta quarta-feira (20), pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Às 21h30, na Arena de Pernambuco, sem público, os rivais se enfrentam vivendo momentos distintos dentro da competição. Apesar de ambos estarem no G-4 de seus grupos, o Leão, com dez pontos, busca se consolidar na liderança do Grupo A, enquanto o Timbu, com cinco pontos, mira os três pontos para não correr riscos de sair da zona de classificação ao mata-mata, pelo Grupo B.

Este será o terceiro ano seguido que o duelo entre rubro-negros e alvirrubros agita a competição regional. Em 2022 e 2023, anos em que foi vice-campeão, o Sport levou a melhor sobre o rival. Vitórias por 3x2, na Ilha do Retiro, e 2x0, nos Aflitos, respectivamente. Ambas pela primeira fase. Nesta quarta, caso se apegue ao desempenho como mandante nesta edição do torneio, o Leão tem tudo para sair de campo sorrindo novamente.

Nos dois jogos realizados na Arena, ainda com a presença do torcedor, o Sport somou quatro pontos. O time de Mariano Soso venceu o Treze-PB, por 3x1, e ficou no empate, em 1x1, com o Fortaleza, sendo superior ao adversário cearense.

Em relação ao time que iniciou a partida com o Santa Cruz, pelo Estadual, Soso deve fazer apenas uma mudança. Diante do Tricolor, Fabricio Domínguez foi acionado na lateral direita, enquanto Pedro Lima cumpriu suspensão. Perante o Náutico, a tendência é que o prata da casa recupere o espaço. Fora há cinco jogos, com um quadro de lombalgia, Rafael Thyere segue como dúvida.

Visitante indigesto

Jogar como visitante não tem sido um problema para o Náutico na Copa do Nordeste. Nos dois duelos que teve longe dos Aflitos, o clube não perdeu, somando uma vitória por 3x1 diante do Maranhão, no Castelão, e um empate em 1x1 com o Vitória, no Barradão.

Fora de casa, o Náutico não vence o Sport desde a final do Pernambucano de 2019, quando superou o rival por 2x1, na Ilha do Retiro - nos pênaltis, porém, a taça estadual ficou com o Leão. De lá para cá, os alvirrubros somam três derrotas e um empate.

Herói da classificação do Náutico à final do Pernambucano, salvando um gol praticamente em cima da linha, o zagueiro Robson Reis comentou sobre a importância do duelo para as pretensões do time na temporada.

“É um jogo que vale muito para gente. Não estamos satisfeitos apenas em estar na final do Pernambucano. Queremos ir mais longe na Copa do Nordeste, buscando a classificação para tentar chegar em outra final”, afirmou.

Ausência certa no Clássico dos Clássicos do dia 30, pelo duelo de ida da final estadual, por conta da expulsão perante o Retrô, o atacante Paulo Sérgio está liberado para o confronto válido pelo Nordestão.

Substituído por conta de dores no músculo adutor da coxa esquerda, o volante Lorran ainda não tem presença confirmada. Já o atacante Leandro Barcia, recuperado de dores musculares, pode pintar na lista de relacionados.

Atualmente em quarto no Grupo B, com cinco pontos, o Náutico pode pular até para a segunda posição em caso de vitória. Para isso será preciso também torcer pelos tropeços de Fortaleza (vice-líder, com oito pontos) e Altos (em terceiro, com seis). O Leão do Pici disputa o clássico contra o Ceará, no Castelão, enquanto os piauienses enfrentam também um adversário local, o River, no Albertão.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Alan Ruiz e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Náutico

Vagner; Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos (Robson Reis) e Diego Matos; Lorran (Marcos Júnior), Marco Antônio e Patrick Allan; Ray Vanegas, Thalissinho e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA) e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (ambos da BA)

Transmissão: Nosso Futebol e TV Jornal.

