Futebol Em negociação com Ceará, Juventude acerta a contratação de Jean Carlos, ex-Náutico No fim de novembro, o meia chegou a ser especulado no Sport

Campeão da Copa do Nordeste com o Ceará em 2023, Jean Carlos está de saída do Vozão. Depois de chegar a ser especulado no Sport para a próxima temporada, o meia vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro com as cores do Juventude. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (14).

Jean Carlos é do Ju



O meia, de 31 anos, assina com o Verdão até o final da próxima temporada! No currículo, Jean tem passagens por Palmeiras, São Paulo, Coritiba, Náutico e Ceará!



Bem-vindo ao Clube da Serra Gaúcha!#ecjuventude pic.twitter.com/tWB5iHbA0J — E.C. Juventude (@ECJuventude) December 14, 2023

Aos 31 anos, o ex-camisa 10 do Náutico assinou com o clube gaúcho até o fim da próxima temporada. Além do Ceará e do Timbu, o meia soma passagens por equipes como Palmeiras, São Paulo e Coritiba.

Nas redes sociais, Jean se despediu do clube cearense, ressaltando que estava encerrando "um ciclo que foi muito importante" na carreira, e "também como pessoa".

Pelo time alvinegro, Jean Carlos acumulou 53 jogos. Ele contribuiu com sete gols e cinco assistências, e estava no grupo que conquistou o Nordestão sobre o Sport, na Ilha do Retiro.

