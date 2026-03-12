Qui, 12 de Março

Santa Cruz

Em negociação envolvendo Thiago Ennes, Caxias anuncia Ianson, do Santa Cruz

Lateral-direito deve ser oficializado pelo Tricolor nos próximos dias

Ianson durante apresentação no Santa CruzIanson durante apresentação no Santa Cruz - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz e o Caxias parecem ter chegado a um acordo pela troca de dois jogadores. Na noite desta quinta-feira (12), o zagueiro Ianson foi anunciado no clube gaúcho. Já o lateral-direito Thiago Ennes, do clube do Rio Grande do Sul, deve ser oficializado em breve pelo time pernambucano. 

A rescisão do lateral, inclusive, já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta-feira (11). 

Ianson havia recebido uma proposta do Caxias na semana passada, antes da eliminação do Santa Cruz para o Sousa-PB, pela Copa do Brasil, na Arena de Pernambuco. No início das conversas, o jogador seria liberado sem nenhum tipo de compensação. Posteriormente, no entanto, a diretoria coral optou por envolver Ennes nas tratativas. 

Enquanto Ianson entrou em campo em apenas seis oportunidades com a camisa do Santa Cruz neste ano, Thiago Ennes pouco foi aproveitado no Caxias. Foram apenas três partidas para o lateral-direito que em Pernambuco já defendeu as cores do Náutico, em 2021. 

Com o foco voltado para a Série C, o Santa Cruz já acertou as chegadas do meia Régis e também dos atacantes Eron e Marquinhos. Além disso, a Cobra Coral tem encaminhada a contratação do lateral-esquerdo Zé Mário. 

