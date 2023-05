A- A+

SÉRIE B Em noite de festa na Ilha do Retiro, Sport brilha e goleia o ABC noite do domingo (28), foi protagonizada por Vagner Love, que marcou dois gols e deu uma assistência

Com a Ilha do Retiro mais uma vez tomada por mulheres, crianças e pessoas com deficiência, o Sport brilhou e bateu o ABC pelo placar de 4x1 em jogo válido pela 9ª rodada da Série B do Brasileirão. A noite do domingo (28), foi protagonizada por Vagner Love, que marcou dois gols e deu uma assistência.

A partida foi marcada por um domínio contínuo do Sport, que se impôs sobre o adversário, especialmente no segundo tempo, fazendo valer o fator casa. A superioridade do Leão, com a pressão característica do time comandado por Enderson Moreira, traduziu-se em gol aos 34 minutos da etapa inicial.

Após um bate-rebate na grande área, Luciano Juba finalizou, a bola desviou na marcação e tocou na trave; na sobra, Vagner Love, quase da linha do gol, empurrou para as redes abrindo o placar na Ilha.

Mesmo com a vantagem no placar, o Sport seguiu em cima. Aos 41 minutos, Jorginho recebeu um bom passe de Ronaldo, invadiu a área e bateu cruzado, ampliando o placar para o Leão. No entanto, após revisão do VAR, foi constatada a condição irregular do atleta Rubro-Negro.



Na reta final da primeira etapa, o ABC respondeu e saiu ao ataque. Júnior Todinho recebeu na pequena área após jogada pelo lado direito e finalizou e parou em Renan, que rebotou; na sobra, Todinho empatou para o clube potiguar.

A equipe Rubro-Negra voltou com tudo para o segundo tempo. Logo aos 9 minutos, Jorginho achou Vagner Love dentro da área; o artilheiro do Leão marcou seu 17º gol na temporada, colocando o Sport novamente à frente no placar. Na sequência, aos 16, Juba ampliou para o Sport após assistência de Love; o jovem Rubro-Negro quebrou uma sequência negativa de quatro jogos consecutivos sem contribuir diretamente para um gol da equipe.

Mesmo com a vantagem no placar, os mandantes mantiveram a intensidade nos dois primeiros terços do segundo tempo, criando diversas oportunidades de aumentar o marcador contra um ABC sem reação.

A goleada foi sacramentada aos 33 da etapa final. Após uma bela assistência de Luciano Juba, Fábio Matheus, que saiu do banco, fez o quarto gol Rubro-Negro, fechando a contagem na Ilha do Retiro. Foi o primeiro gol do volante, formado na base do Sport, como profissional.



A vitória do Sport dá sequência a um retrospecto positivo em jogos na Ilha. Em 19 jogos disputados em casa na temporada, foram 18 vitórias e apensa uma derrota.

O próximo desafio do Leão é contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (1º); no Morumbi, na capital paulista, o Sport terá que reverter uma desvantagem de dois gols construída pelo Tricolor na ida. Pela Série B, o Sport volta a campo no domingo (4), às 18h, contra o Londrina, no Paraná.

FICHA TÉCNICA:

Sport - 4

Renan; Eduardo, Alisson Cassiano, Sabino, Felipinho; Ronaldo Henrique, Fabinho (Fábio Matheus), Fábio Matheus, Jorginho (Ítalo), Fabrício Daniel (Edinho); Vagner Love (Kayke) e Luciano Juba (Gean Carlos); Técnico: Enderson Moreira

ABC - 1

Simão; Thallyson, Habraão, Richardson, Jhonnathan; Bruno Lima, Ramon, Leo Ceará (Raphael Luz); Tocantins (Welliton), F. Garcia, Júnior Todinho (Thonny Anderson); Técnico: Allan Aal

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Público: 18.358

Gols: Vagner Love (34’ - 1ºT e 9’ - 2ºT), Juba (16’ - 2ºT) e Fábio Matheus (33’ - 2ºT); Júnior Todinho (47’-1ºT)

Cartões amarelos: ABC (Bruno Lima, Jhonnathan e Simão)

