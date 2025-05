Em noite de homenagem, Shai Gilgeous-Alexander lidera Thunder contra Wolves nas finais do Oeste

A- A+

O Oklahoma City Thunder fez valer o mando de quadra na noite desta quinta-feira no Paycom Center, derrotou o Minnesota Timberwolves por 118 a 103, e abriu uma vantagem de 2 a 0 nas finais da Conferência Oeste da NBA.

O resultado positivo deu mais brilho na noite de gala de Shai Gilgeous-Alexander. Eleito o MVP da temporada 2024/2025, ele foi ovacionado pela torcida antes do duelo ao erguer o troféu. O ala-armador chamou a responsabilidade ao anotar 38 pontos e igualou sua melhor marca nos playoffs. Na partida, o canadense converteu 12 de 21 arremessos e acertou 13 dos 15 lances livres a que teve direito.

Your 2024-25 NBA Most Valuable Player, Shai Gilgeous-Alexander pic.twitter.com/DiHld5FKL2 — ESPN (@espn) May 23, 2025

Em noite especial, o jogador se emocionou. "Minhas emoções foram muito intensas. Vivi um momento especial (receber o troféu) e estou feliz pela vitória. No final, acho que pude aproveitar tudo o que aconteceu aqui", afirmou o astro da noite.

Em um confronto movimentado, Jalen Williams (26) e Chet Holmgren (22) ajudaram a construir o placar. Após o confronto, Shai reconheceu a boa atuação coletiva e festejou a boa vantagem que a equipe abriu na série contra os Wolves.

"Quando você vence jogos, todos os companheiros aparecem e mostram potencial. É bom para todo mundo, pois os objetivos são conquistados. Isso aumenta a confiança do elenco, principalmente em partidas decisivas", afirmou.

DEFESA E TRANSIÇÃO



OKLAHOMA CITY THUNDER BASKETBALL SENHORAS E SENHORES pic.twitter.com/ZUwV2mHCnX — MANO DE OKC (@thundaodamassa) May 23, 2025

Pelo lado do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards foi quem mais pontuou, (32) e ainda brigou por nove rebotes. Com boa atuação no último quarto, ele ajudou a equipe a reagir (os visitantes diminuíram a desvantagem para dez pontos), mas o Oklahoma logo se arrumou em quadra e voltou a ser efetivo em suas ações ofensivas.

Após duas derrotas nesta série final de playoffs da Conferência Oeste da NBA, resta ao conjunto de Minneapolis buscar soluções para uma reação urgente. Para Chris Finch, técnico da franquia, o momento é de ajustes na equipe. Ele reconheceu a atuação oscilante, mas fez questão de destacar a qualidade que seus atletas demonstraram ao longo desta temporada.

"Cada minuto de uma série é uma oportunidade de encontrar algo. Agora vamos jogar em casa. Este é um bom time quando tem o mando de jogo e vamos lutar pela vitória no jogo três. Meus jogadores vão estar preparados para esta partida", afirmou.

O próximo encontro entre as duas equipes está marcado para o Target Center, em Minneapolis, no próximo sábado. Um novo revés, que significa uma desvantagem de 3 a 0, torna a situação dos Wolves dramática.

