Em noite de MVP, Shai brilha mais forte que defesa de elite dos Pacers e empata final da NBA

A- A+

Eleito MVP (melhor jogador) da temporada regular, Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, recebeu o chamado para decidir o jogo 4 das finais da NBA, nesta sexta-feira. E atendeu. Em novo jogaço no Gainbridge Fieldhouse, o camisa 2 brilhou no fim e ajudou sua equipe a garantir vitória suada fora de casa por 111 a 104 sobre o Indiana Pacers e empatar a série em 2 a 2.

Faltando 2m58s para o fim do jogo, Shai acertou bola de três decisiva seguida por um lance de dois que virou a partida para um, até então, 104 a 103. O MVP também converteu lances livres importantíssimos em duas faltas sem bola em quadra dos Pacers no fim e garantiu o roubo do mando antes do retorno da série a Oklahoma, na próxima segunda-feira, às 21h30, para o jogo 5. Com o empate, a série vai, pelo menos, a seis jogos.

Shai terminou com 35 pontos, seguido de perto pelos 27 de Jalen Williams, que também fez grande partida. Os dois foram os comandantes ofensivos de um Thunder que precisou superar uma exibição defensiva de elite dos Pacers, que só ruíram no fim. Pelos lados do dono da casa, Siakam foi o cestinha, com 20 pontos, seguido pelos 17 de Obi Toppin.





O jogo

Se o banco foi decisivo no jogo 3, os jogadores reservas voltaram a ser importantes no primeiro tempo: Alex Caruso registrou 11 pontos para o Thunder. Do lado de Indiana, TJ McConnel (8) e Obi Toppin (7) combinavam para 15 pontos.

Nos dois primeiros quartos, o Thunder tentou explorar as transições e o espaçamento da quadra para criar oportunidades de arremessos de três. Mas pecaram muito: apenas 1 acerto de 10 na primeira etapa. Os donos da casa foram muito mais felizes no aproveitamento do perímetro: acertaram 7 em 19 tentativas — com destaque para os 2 em 2 de Nesmith.

O mesmo Nesmith, com 7 rebotes, foi um dos pontos focais da ótima defesa, que castigava na transição ofensiva com Pascal Siakam (14 pontos nos dois primeiros quartos). O Thunder reagia com bom volume de jogo de Jalen Williams (16 pontos no primeiro quarto) e atuação até então tímida de Shai (12). Melhor para Indiana, que foi para o intervalo vencendo por 60 a 57.

No terceiro quarto, o jogo parecia caminhar para mais uma vitória dos mandantes. Shai apareceu mais em quadra, mas parecia sozinho num Thunder descalibrado coletivamente. Enquanto isso, Siakam fazia a festa ofensiva: matou bola de três que levou a partida para 71 a 64, uma das maiores vantagens do jogo até aquele momento. Os Pacers ainda castigariam com duas triplas seguidas de Toppin, coadjuvante importantíssimo na série. Com o o time de Oklahoma combalido e cometendo violações seguidas, os donos da casa foram ao último quarto vencendo por 87 a 80.

O duelo, porém, ficaria mais físico, estratégico e equilibrado no último quarto. Os visitantes melhoraram na defesa e passaram a aproveitar melhor a transição — e os Pacers começaram a desmoronar defensivamente. O Thunder empatou a partida duas vezes nos primeiros minutos, enquanto os donos da casa se mantinham efetivos quando chegavam ao ataque com Siakam e Haliburton, principalmente. Até que Shai ligou o "modo turbo".

Cestas decisivas, faltas garantidas estrategicamente, incluindo uma a 0,3 segundos do estouro da posse e a conhecida efetividade nos lances livres sepultaram um jogo que esteve muito mais perto das mãos dos donos da casa. A situação ficou ainda pior com o derretimento de Mathurin. Herói do jogo 3, o ala-armador cometeu duas faltas sem bola em quadra nos segundos finais, cedendo lances livres e posse de bola — e o jogo — para o Thunder.

Veja também