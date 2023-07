Em noite de Renato Augusto, Corinthians vence São Paulo na Copa do Brasil

A- A+

O São Paulo segue sem nunca ter vencido o Corinthians em Itaquera. Nesta terça (25), na Neo Química Arena, os alvinegros venceram o clássico paulista por 2x1, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Timão tem a vantagem do empate no duelo da volta, no Morumbi. O Tricolor tem de ganhar por dois gols de diferença para se classificar ou um para levar a disputa para as penalidades. Quem passar pega na decisão do mata-mata nacional o ganhador do outro embate da fase, entre Flamengo e Grêmio.



Com as defesas bem fechadas, as equipes apostaram muito em chutes de fora da área. Nessa disputa, o alvinegro começou levando a melhor. Aos dois minutos do segundo tempo, Renato Augusto recebeu pelo meio e bateu com categoria, no canto de Rafael, para fazer 1x0.





O São Paulo deu o troco na mesma moeda. Luciano chutou colocado, a bola acertou a trave, voltou nos pés de Cássio e entrou, empatando o duelo.



Mas a noite era mesmo de Renato Augusto. Após ótimo lançamento de Murilo, o camisa 8 dominou e chutou firme para decretar a vitória do Corinthians.

