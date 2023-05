A- A+

Série B Em noite de Thyere, Sport vence Guarani pela Série B do Brasileiro Zagueiro rubro-negro marcou dois gols para dar a primeira vitória ao Leão no campeonato

O Sport esqueceu rápido o vice-campeonato da Copa do Nordeste. Na noite deste domingo (7), o Rubro-negro entrou em campo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e não deu chances para o Guarani. Na Ilha do Retiro sem público, o Leão venceu o Bugre por 2x0 e conquistou seu primeiro resultado positivo na competição. Com dois gols, Rafael Thyere foi o grande nome do triunfo pernambucano. Agora, o Sport soma quatro pontos e ocupa a 14ª colocação. Vale lembrar que o clube da Praça da Bandeira acumula jogos adiados na Segundona em meio às finais do Estadual e do Nordestão.

Em noite que Vagner Love parou em Pegorari, coube ao zagueiro Rafael Thyere encaminhar a vitória rubro-negra ainda no primeiro tempo da partida. Foram pelo menos quatro boas chances onde o camisa 9 parou no goleiro alviverde. No entanto, a primeira grande oportunidade saiu dos pés de Matheus Vargas. Ainda no início, Cariús cruzou da esquerda e o meia chutou com desvio, assustando os visitantes.

Do lance em diante, o Sport passou a acumular boas investidas. Além das tentativas de Love, Luciano Juba, duas vezes, e Sabino, uma, quase balançaram as redes. De forma paciente, o Guarani tentava achar brechas no setor defensivo leonino, mas sem eficácia não incomodava a meta de Renan.

Se por baixo as coisas estavam difíceis, foi por cima que o Sport abriu vantagem. Em mais um assistência de Luciano Juba, a 14ª no ano, o prata da casa levantou na medida e Rafael Thyere subiu livre para fazer 1x0, aos 28 minutos. Antes do confronto ir para o intervalo, o capitão voltou a aparecer para decidir. Desta vez, em cobrança de escanteio, o defensor aproveitou desvio no primeiro poste e se jogou para ampliar o marcador e chegar ao seu 5º tento na temporada, um a mais que o parceiro de zaga Sabino.

Com a necessidade do Guarani buscar o resutado, o Leão evitava se expor e apostava nos contra-ataques para tentar chegar ao terceiro gol. Logo nos minutos iniciais do segundo tempo, Juba achou Love por elevação, mas o centroavante parou em grande intervenção de Pegorari. Substituto do camisa 9, Fabrício Daniel também quase deixa sua marca. Em finalização firme de fora da área, porém, parou no arqueiro do Bugre.

Ficha do jogo

Sport 2

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo (Pedro Martins), Fabinho e Matheus Vargas (Felipinho); Edinho (Wanderson), Luciano Juba (Gabriel Santos) e Vagner Love (Fabrício Daniel). Técnico: Enderson Moreira.

Guarani 0

Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alvariño e Mayk; Matheus Barbosa, Wenderson (Matheus Bueno), Régis (Neilton) e Isaque (Bruninho); Bruno Mendes (Derek) e Bruno José (João Victor). Técnico: Bruno Pivetti.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos (BA) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Rafael Thyere, aos 28' e 43' do 1T (SPT)

Cartões amarelos: Ewerthon (SPT); Wenderson, Alvarinõ (GUA)

