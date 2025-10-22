A- A+

ginástica artística Em nono, Caio Souza obtém seu melhor resultado no individual geral no Mundial de Ginástica Artística Japonês Hashimoto Daiki se torna tricampeão em Jacarta e Diogo Soares fica em 17º

Em sua sexta final de individual geral em Campeonatos Mundiais, Caio Souza obteve o melhor resultado de sua carreira na prova mais nobre da ginástica artística. O brasileiro terminou em nono lugar no Mundial de Ginástica Artística de Jacarta, nesta quarta-feira. Com nota 80.530 após os seis aparelhos, ele superou o décimo lugar de Liverpool-2022. Diogo Soares também teve uma boa participação por quase todos aparelhos, mas, com duas quedas na barra fixa, terminou em 17º.

Em finais de Mundial de Ginástica Artística, Caio tem um quinto lugar no salto. É o seu melhor resultado entre todas as finais. No geral, entre os brasileiros e no individual geral, a melhor colocação permanece com Sérgio Sasaki, um quinto lugar em 2013. Ele tem ainda um sétimo em 2014.

Em Jacarta, o japonês Hashimoto Daiki se tornou tricampeão mundial do individual geral, com 85.131. Zhang Boheng, da China, terminou em segundo lugar, com 84.333 e Noe Seifert foi medalhista de bronze, com 82.831, conquistando a primeira medalha da Suíça no individual geral masculino em mundiais desde 1950.

Oka Shinnosuke, atual campeão olímpico no individual geral, terminou em quinto, após uma queda no solo (alcançou 81.797).

Caio Souza disputará ainda a final das argolas, na manhã de sexta-feira.

