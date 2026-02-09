A- A+

Futebol Em nota, Arena comunica que gramado não está apto para partidas de ida da semifinal Estádio só estaria disponível para receber jogos a partir da próxima quarta-feira (18); Santa e Retrô ainda procuram local para mandar as partidas desta semana

Em nota, a Arena de Pernambuco comunicou que o gramado do estádio não está apto para receber os jogos de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano. Santa Cruz e Retrô tinham a intenção de mandar seus respectivos compromissos contra Náutico e Sport, respectivamente, mas terão de encontrar outro local.

No texto, foi informado que os clubes fizeram uma proposta para sediar os jogos de ida na próxima semana. Opção acatada pela Arena, mas que não foi aceita por Náutico e Sport, que publicaram uma nota se posicionando contra o adiamento dos duelos. Segundo a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), as partidas acontecerão nesta semana.

Sendo assim, Santa Cruz e Retrô precisam definir qual será o estádio que vão escolher para mandar os jogos de ida da semifinal. Na volta, os mandos de campo serão de Náutico e Sport.

Confira a nota na íntegra

Nota da Arena de Pernambuco sobre estado do gramado

