Em nota, Conmebol diz que não organiza Eliminatória e repudia violência: 'Atribuições da Fifa'

Em nota publicada na tarde desta quarta-feira (22), em decorrência das cenas de violência que marcaram a vitória por 1 a 0 da Argentina contra o Brasil, a Conmebol afirmou que não é organizadora das Eliminatórias. A confederação sul-americana atribuiu a organização e providências à FIFA.

"Destaca-se que a Conmebol não é organizadora das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O desenvolvimento das regras que regem as eliminatórias, bem como a decisão de abertura de investigação e a aplicação de possíveis sanções, são competências exclusivas da Fifa", explicou a confederação sul-americana.

No comunicado, a Conmebol ainda repudiou os atos de violência e a denúncia de racismo que marcaram a partida. Oito torcedores terminaram detidos.

"A Conmebol condena todas as formas de violência e sempre cooperará com ações que visem banir a violência, o racismo, a xenofobia e a discriminação. Neste sentido, a confederação sul-americana tem trabalhado sistematicamente para erradicar esta ferida no futebol sul-americano e mundial e se coloca à disposição para continuar colaborando em qualquer iniciativa que busque erradicar a intolerância e a violência no esporte".

Leia a nota completa

Após os acontecimentos ocorridos durante as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e com o objetivo de informar a opinião pública, cabe o seguinte esclarecimento:

A CONMEBOL condena todas as formas de violência e sempre cooperará com ações que visem banir a violência, o racismo, a xenofobia e a discriminação.

este sentido, a confederação sul-americana tem trabalhado sistematicamente para erradicar esta ferida no futebol sul-americano e mundial e se coloca à disposição para continuar colaborando em qualquer iniciativa que busque erradicar a intolerância e a violência no esporte.

Da mesma forma, destaca-se que a CONMEBOL não é organizadora das eliminatórias para a Copa do Mundo.

O desenvolvimento das regras que regem as eliminatórias, bem como a decisão de abertura de investigação e a aplicação de possíveis sanções, são competências exclusivas da FIFA.

