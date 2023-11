Em nota oficial, CBF diz que torcida mista em Brasil x Argentina foi aprovada pelas autoridades

A- A+

Bastante criticada após a confusão que antecedeu o confronto entre Brasil e Argentina, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota oficial na madrugada desta quarta-feira (22) para esclarecer algumas situações. Em uma delas, a entidade disse que a organização da partida foi realizada de forma cuidadosa e estratégica em conjunto com todos os órgãos públicos competentes, especialmente a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Uma das críticas feitas foi de que não houve separação de torcedores brasileiro e argentinos. No entanto, a CBF informou que "os planos de ação e segurança foram aprovados sem qualquer ressalva ou recomendação pelas autoridades de segurança pública presentes (Polícia Militar RJ, SEPOL, Ministério Público, Juizado do Torcedor, Guarda Municipal, CET-RIO, Subprefeitura, Concessionária Maracanã, SEOP, etc.), dentre as quais a Polícia Militar do RJ, na primeira reunião realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), no dia 16 de novembro de 2023, às 11:00h".

Além disso, a entidade garantiu que a realização da partida com torcida mista sempre foi de ciência da Polícia Militar do RJ e das demais autoridades públicas, pois é o padrão em competições organizadas pela Fifa e Conmebol, como ocorre nas Eliminatórias da Copa do Mundo, na própria Copa do Mundo, Copa América e outras competições.

O clássico entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, ficou marcado por episódios de violência. Houve briga generalizada, com detenções de pelo menos sete pessoas, que depois foram liberadas mediante à multa por transação penal no juizado instalado dentro do Maracanã. A partida tinha "bandeira vermelha", classificação máxima de risco adotada em jogos no Rio de Janeiro.

A cenas da noite desta terça têm como componente um "setor misto", sem separação, de torcedores brasileiros e argentinos no setor sul, único com ingressos destinados aos visitantes. A decisão deixou no mesmo espaço as Barras Argentinas e torcidas organizadas do Brasil, situação temerária para possíveis confusões. Como aconteceu.

