FUTEBOL Em nota oficial, Vasco lamenta e pede desculpas por declaração machista de Ramón Diáz Clube utilizou as redes sociais para lamentar posicionamento do próprio técnico em coletiva

Por meio de suas redes sociais, o Vasco emitiu uma nota oficial para lamentar a declaração machista dada pelo seu próprio técnico, Ramón Diáz, na coletiva de imprensa após a derrota da equipe para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, em Bragança Paulista.

Na coletiva, Ramón Diáz relembrou um lance polêmico da partida da rodada passada, contra o Grêmio, para reclamar da arbitragem e afirmou, com um comentário machista, que é "complicado que quem decida no VAR seja uma mulher", se referindo a Daiane Muniz, responsável pelo VAR, na primeira rodada.

O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas.#VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2024

O Vasco se posicionou contra a declaração de Ramón Diáz, e pediu desculpas pelo posicionamento do técnico.

- O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas - disse o clube no 'X'.





Ramón Diáz tentou se retratar da declaração machista após a repercussão negativa, ainda em Bragança Paulista.

- Se interpretaram algo errado da minha declaração, queria pedir desculpas. O que eu quis dizer é que uma só pessoa não pode tomar uma decisão tão importante como é a participação do VAR no futebol. Se fui mal interpretado, peço desculpa, mas não foi minha intenção - disse Ramón.

O Vasco volta a entrar em campo no próximo sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no clássico contra o Fluminense, no Maracanã, às 16h (horário de Brasília).

