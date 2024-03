A- A+

Santa Cruz Em nota, Santa Cruz repudia ato de violência de PM contra torcedor no último sábado (2); veja vídeo Torcedor foi empurrado por PM durante a passagem do ônibus do Tricolor

O Santa Cruz divulgou uma nota, na manhã desta segunda-feira (4), repudiando o ato de violência da Polícia Militar de Pernambuco a um torcedor que batia no ônibus Expresso Coral, como forma de apoio. O caso aconteceu no último sábado (2), momentos antes da partida entre o Tricolor e o Central, no Arruda.

QUAL A NECESSIDADE?



Olha o tratamento da PMPE com um torcedor que, claramente, não oferecia ameaça alguma a delegação do Santa Cruz. Pelo contrário, tava ali batendo no veículo em demonstração de apoio. Isso não é de outro mundo. Uma truculência imbecil. Vergonha pro batalhão.… pic.twitter.com/px3k3inEKL — Renato Barros (@renatorbarros) March 2, 2024

No comunicado, o Santa Cruz disse ser contra qualquer ato de violência ou tratamento fora do padrão com a sua torcida. O Tricolor também classificou o episódio como forte e inaceitável.

Ainda na nota, o Santa Cruz informou que o presidente do clube, Bruno Rodrigues, vai tratar do assunto pessoalmente com o comando da PM. O Tricolor reforçou ainda que a paz no estádio e no seu entorno é um esforço de todos os envolvidos na partida.

Confira a nota na íntegra:

O Santa Cruz repudia todo e qualquer ato de violência ou tratamento fora do padrão com nossa torcida. A imagem do torcedor sendo agredido enquanto vibrava com a passagem do Expresso Coral é forte e inaceitável. O Presidente Bruno Rodrigues vai tratar pessoalmente deste assunto… pic.twitter.com/vdv7wQ86TI — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 4, 2024

O que diz a polícia

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco, através do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), também se posicionou a respeito do episódio.

No comunicado, a PM informou que, por diversas vezes, precisou intervir para liberar o acesso do ônibus que conduzia a delegação do Santa Cruz. De acordo com a Polícia Militar, grupos de torcedores se posicionavam com a intenção de bloquear a passagem, colocando em risco não apenas a delegação, como também os próprios torcedores.

Segundo a PM, a ação mais enérgica do policial aconteceu pela proximidade do torcedor ao ônibus do Santa Cruz, que poderia ter lançado algo contra a delegação.

A PM ainda informou que, diante do episódio lamentável com o ônibus do Fortaleza, por questão de segurança, o contato tão próximo assim das pessoas nas entradas e saídas das delegações devem ser evitadas pelos torcedores.

Confira a nota na íntegra:

A Polícia Militar, através do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), informa que, por diversas vezes, precisou intervir para liberar o acesso do ônibus que conduzia a delegação do Santa Cruz, uma vez que grupos de torcedores se posicionavam com a intenção de bloquear a passagem, colocando em risco não apenas a delegação, como também os próprios torcedores.

O trecho do vídeo em questão mostra um policial agindo de forma mais enérgica e um torcedor que bate com a mão no ônibus da delegação, mas que, pela proximidade, poderia ter lançado algo contra a delegação.

Diante do lamentável episódio com o ônibus do Fortaleza, por questão de segurança, o contato tão próximo assim das pessoas nas entradas e saídas das delegações devem ser evitadas pelos torcedores.

Entenda o caso

Em vídeo divulgado nas redes sociais, um torcedor do Santa Cruz grava a passagem do ônibus do Tricolor e bate no veículo, como uma forma de apoio. Logo em seguida, dois policiais chegam empurrando o torcedor, que cai no chão, juntamente com outro torcedor que estava ao seu lado.

A vítima, identificada como Gustavo Muliterno, relatou na rede social X - antigo Twitter - que arranhou o cotovelo e uma parte da perna. Confria o post.

dos males o menor, “apenas” arranhei o cotovelo e uma parte da perna, eu nem esperava pq o empurrão veio de costa, mas não dá pra esperar algo diferente de uma organização que pune os torcedores e fecha os olhos pra quem depreda ônibus, tbm não espero atitude do @SantaCruzFC — Gustavo Muliterno (@gustavomuli) March 3, 2024

