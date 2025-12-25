A- A+

Futebol Em nota, Santa explica mudanças em novo plano de sócios Tricolor explicou que novo modelo foi adotado por "cautela" em relação à parceria com a Arena de Pernambuco

Por meio de nota, o Santa Cruz se pronunciou oficialmente sobre o novo plano de sócios lançado pelo clube. A mudança gerou polêmica entre os torcedores por retirar o "check-in", que dava direito a ingressos gratuitos para os jogos.





“O Santa Cruz pretende, em 2026, mandar suas partidas na Arena de Pernambuco o que muda toda a dinâmica do plano de sócios, pois não terá a operação de jogos no seu próprio estádio e, consequentemente, precisará levar em conta novos fatores para estabelecer as políticas de preço de ingresso e benefícios para sócios. A nova relação do Santa Cruz com a Arena está em fase inicial e não há sequer um contrato de longo prazo firmado, desse modo o clube precisou ter cautela no lançamento do novo plano de sócios”, publicou.

Segundo o clube, o novo plano de sócios prevê mais categorias, além de ter outros benefícios idealizados. A promessa é de que, futuramente, os sócios das categorias vigentes tenham prioridade na migração antes da abertura para o público geral, o que pode ser “uma vantagem fundamental devido à limitação de vagas de cada nova categoria”.

O clube ainda possui limitações de recursos e pessoal, mas todos seus colaboradores estão se dedicando ao desenvolvimento de soluções mais rápidas e eficientes para melhor atender o torcedor coral. Sabemos que a divulgação inicial do novo plano de sócios sem uma categoria com garantia de acesso ao estádio seria alvo de críticas, mas entendemos que pior que isso seria não ter produtos disponíveis antes do início da nova temporada”, reforçou.

Planos

O "Plano de Sócios do Time do Povo" tem as categorias Sócio Coral Povão Tricolor (R$ 19,14) e Sócio Coral Fiel Tricolor (R$ 99,90 para pagamento mensal ou R$ 49,95 para pagamento anual).

Cada modalidade apresenta uma série de benefícios aos torcedores, com destaque para desconto de 50% no valor dos ingressos na próxima temporada. Vale destacar que o Santa Cruz vai mandar seus jogos em 2026 na Arena de Pernambuco, uma vez que o Arruda está passando por reformas.

