Nova fase na carreira. Depois de dez anos longe do Recife, com passagens pelo Rio de Janeiro e São Paulo, a nadadora pernambucana Etiene Medeiros está de volta à sua terra natal de forma fixa. Aos 31 anos, a atleta multicampeã vai passar a treinar e competir pelo seu projeto social, o Instituto Etiene Medeiros. As motivações para o retorno foram o próprio Instituto e a necessidade de ficar mais perto da família.

"O que me motivou a voltar foi o projeto social. É também uma fase da vida que eu preciso estar perto da minha família, perto da equipe onde eu deixei um legado para Recife e para o Brasil. Me aproximar é uma coisa que eu gosto, a natação me proporcionou muita coisa. Voltar para Recife e competir pelo Instituto está sendo uma nova fase da minha vida", comentou a nadadora.

Com experiência de competir profissionalmente desde os 14 anos, Etiene tem muito a contribuir no processo de formação dos jovens do Instituto. "Estou numa fase de passar várias experiências, passar o que é ter uma alta performance na natação. Falar sobre responsabilidade, ser exemplo”, ressaltou Etiene.

Etiene Medeiros e jovens do Instituto na piscina. Foto: Júnior Soares // Folha de Pernambuco

Uma meta da nadadora é competir no Campeonato Pernambucano em abril e participar da prova de revezamento com as atletas de alto rendimento do Instituto. “Vai ser um momento muito brilhante estar com meninas que estão buscando o Regional e minha presença vai ser uma motivação ainda maior para elas”.

Etiene passou dez anos sendo atleta do Sesi-SP. Nesse período, ela colecionou conquistas importantes. A principal foi a medalha de ouro com recorde mundial nos 50m costas do Mundial de Piscinas Curtas em Doha (2014). A pernambucana também foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um Mundial de Natação, em Budapeste (2017). Olhando para sua trajetória, a nadadora se sente orgulhosa do que construiu.

"Sentimento de trabalho bem feito. Legado deixado, com responsabilidade e exemplo. Hoje eu sei o quanto sou importante. Eu olho para trás e penso num trabalho bonito”, afirmou Etiene.

O Instituto Etiene Medeiros

As aulas no Centro Educacional acontecem uma hora antes do treino na piscina. Dayse Rodrigues é a professora de diversidade do Instituto e ressaltou a importância de abordar esse tipo de tema com os adolescentes.

"A formação cidadã. É uma demanda que os jovens trazem muito. Na escola a gente não tem acesso aos conhecimentos que temos no Instituto. Levar isso aos jovens faz com que eles desenvolvam senso crítico. Nosso foco é a formação enquanto pessoa", iniciou a professora.

"Dentro da temática de diversidade, a gente trabalha sobre raça, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, a questão de etarismo e o capacitismo também. Esse assunto é trabalhado com jovens de 13 a 17 anos”, concluiu.

Dayse Rodrigues, professora de Diversidade. Fotografia: Júnior Soares // Folha de Pernambuco

O IEM contribui para a formação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade com aulas de natação, desenvolvimento de habilidades, cidadania, cultura e diversidade, além de acompanhamento psicossocial do grupo e encontros com nutricionista para orientações alimentares. Todas as atividades são realizadas no parque aquático do Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, Recife (PE), de terça a sexta-feira. Os alunos, que possuem de 7 a 17 anos, fazem parte da rede pública de ensino do Estado de Pernambuco e precisam participar de até 75% das atividades mensais do IEM para garantirem permanência no projeto.



