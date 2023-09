A- A+

Sport Em nova parcial, Sport divulga que mais de 14 mil ingressos foram vendidos para jogo com Londrina Confronto acontece no sábado (23), às 20h45, na Ilha do Retiro

Em nova parcial divulgada na tarde desta terça-feira (19), o Sport anunciou que quase 15 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Londrina, marcado para este sábado (23), às 20h45, na Ilha do Retiro, pela Série B. Segundo o clube, 14.356 bilhetes foram comercializados.



No último jogo dentro de casa, o empate em 3 a 3 contra o Criciúma, o Sport bateu o recorde de público na Segundona com 24.201 torcedores presentes. Para o duelo com o Londrina, os ingressos para o setor das sociais se esgotaram.

Confira os preços dos ingressos

Sócios

– Sociais: R$ 25

– Arquibancada Sede: R$ 20

– Arquibancada Frontal: R$ 25

– Assentos Especiais: R$ 30

– Cadeiras de Ampliação: R$ 35

– Cadeiras Centrais: R$ 50

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 40/ R$ 20 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 70/ R$ 35 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 100/ R$ 50 (meia)

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 50

– Camarote: R$ 50/ R$ 25 (meia)

