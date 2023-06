Em novos áudios, Robinho diz que vítima de estupro "estava fora de si" e confirma relação sexual

A- A+

Outros áudios de conversas entre Robinho com amigos foram revelados, nesta terça-feira (27), no podcast "Os grampos de Robinho", do site UOL. As declarações gravadas pela polícia levaram a Justiça da Itália a condenar o ex-jogador a 9 anos de prisão por violência sexual em grupo cometida contra uma mulher albanesa numa boate em Milão, em janeiro de 2013.

Na conversa sobre o depoimento que daria na investigação, gravada no carro de Robinho, ele admitiu que a vítima fez sexo oral nele e no amigo Ricardo Falco. Em outro trecho, ele acrescenta que a mulher "estava fora de si". A preocupação do jogador era se existiam câmeras de seguranças na boate Sio Café na noite do crime.

—Minha preocupação era só essa, de ter câmera lá — disse ele a Falco. —Se não ia foder todo mundo, que a mina chupou o teu, chupou o meu. — afirmou o jogador

Em outro ponto, Robinho primeiro nega qualquer participação no estupro durante conversa com a esposa Vivian, mas enfim admite que viu os amigos cometerem o crime. No áudio ela chora diante da possibilidade de o marido ser preso. Vivian também relata a conversa com a polícia e teme a repercussão do caso para sua imagem: "Só que eu fiquei ali de a mulher chifruda, burra, que não sabe de nada."



Robinho tenta se eximir de culpa e aponta o dedo para os amigos que estão no Brasil. "Pode jogar para os moleque que eles estão lá na casa do caralho", ele diz a Ricardo Falco.

