Em ofício enviado ao STJD, Ceará pede alteração da data de jogo contra o Sport

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhar a tabela das quartas de final da Copa do Nordeste, o Ceará resolveu pedir a mudança da data do jogo com o Sport. Na manhã desta quinta-feira (4), o clube alvinegro enviou um ofício para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitando que o confronto saia do dia 10 de abril, uma quarta-feira, e e passe para o dia 20, um sábado.

O departamento jurídico do Ceará se apega à Lei Geral do Esporte e ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) para pedir a mudança de data da partida. O intuito é que haja tempo hábil para que o jogo saia da Arena de Pernambuco e aconteça em outra praça desportiva. O clube cearense ainda quer que a partida ocorra de portões fechados e a 100 quilômetros de Pernambuco, "que não possui garantias de segurança segundo a PM-PE".

Ofício enviado pelo Ceará ao STJD. Foto: Reprodução

