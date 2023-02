A- A+

F1 Em parceria com a Fórmula 1, Tottenham anuncia construção de pista de kart em seu estádio Clube fechou acordo de 15 anos com a principal categoria do automobilismo, que prevê integração entre os esportes

Já imaginou sair das arquibancadas de um estádio direto para uma pista de automobilismo? Em Londres, isso será possível. O Tottenham anunciou nesta terça-feira (28) a construção de um pista de kart indoor (coberta) debaixo das arquibancadas do Tottenham Stadium, fruto de parceria com a Fórmula 1.

A categoria e o clube inglês assinaram um acordo de parceria estratégico pelos próximos 15 anos. A primeira iniciativa divulgada será a construção da estrutura sob o setor sul das arquibancadas do estádio, com inauguração prevista para o outono deste ano (entre o fim de setembro e o mês de dezembro). Será a maior pista de kart indoor da capital inglesa.

Além da pista, o clube anunciou um programa de pilotos local que servirá como rede de talentos para a Fórmula 1. O programa deve ser o ponto de partida para o desenvolvimento de atividades educacionais e vocacionais envolvendo o automobilismo.

Em nota sobre a parceria, o clube ressalta os vários usos do estádio, de jogos da Premier League à NFL, rúgbi, boxe e show de música. A intenção do clube e da categoria é desenvolver experiências interativas no local.

"A experiência (na pista de kart) será um destino (turístico) e um lugar em que famílias, amigos e aspirantes a pilotos de todo o mundo desejarão visitar e aproveitar, engajando novos públicos e promovendo uma entrada acessível ao mundo do esporte a motor. Nossas marcas compartilham as visões de criar oportunidades de carreira que mudem vidas, de promover a diversidade e a inclusão, como pela recém anunciada academia (o programa de pilotos), além de conduzir (o projeto) com sustentabilidade ambiental", afirmou o CEO e presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali.

