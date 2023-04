A- A+

Campeonato Pernambucano Em partida de poucas chances e com gol solitário de Júlio, Náutico vence o Petrolina nos Aflitos Com times mistos, Náutico e Petrolina fizeram confronto sonolento

Já classificados e com vários reservas em campo, o Náutico venceu o Petrolina pelo placar de 1x0, nos Aflitos, neste sábado (1º),pela última rodada do Campeonato Pernambucano. Dessa forma, o Timbu terminou a primeira fase em terceiro e enfrenta o Salgueiro nas quartas de final, em casa. Por outro lado, a Fera sertaneja recebe o Santa Cruz no Paulo Coelho.

O Jogo

Com muitos desfalques em ambas equipes, o jogo tinha muitos motivos para não engrenar, contudo, não demorou muito para os donos da casa mostrarem serviço e provarem sua melhor qualidade técnica. Logo aos dez minutos, o Náutico roubou a bola no campo de ataque, Paul Villero carregou e passou para Julio só dominar e colocar a bola no ângulo do goleiro adversário - a redonda ainda bateu caprichosamente na trave-, placar aberto nos Aflitos.

Daí em diante, o Timbu alugou o campo ofensivo do adversário, mas falhou no último passe ou finalizou sem perigo algum. O Petrolina, por sua vez, tinha muitas dificuldades de jogar, só chegou com um cruzamento de Rodrigo Ramalho que Roberto não conseguiu alcançar.

Com algumas mudanças, o Náutico foi pra cima no início do segundo tempo. Julio recebeu na entrada da grande área e arriscou, o goleiro Adilson espalmou para dentro da área, Alisson Santos teve o gol aberto para ampliar mas não conseguiu direcionar a bola para o gol. Na sequência, numa das especialidades da casa, Souza quase marcou de falta, Adilson impediu se esticando todo.

Após a blitz inicial, o Náutico trouxe um roteiro muito parecido com da etapa inicial, controlando em banho-maria. Com as mudanças dos técnicos, o jogo perdeu em qualidade técnica e as chances foram ficando cada vez mais escassas.

Das poucas escapadas da Fera sertaneja, Juliano serviu Marquinhos Bahia que arriscou de fora da área e obrigou Cássio fazer boa defesa.

Próxima Fase

O Timbu sonhava com a vice-liderança, mas o Retrô não deu margem e goleou o Íbis. Dessa forma, nas quartas de final, o Náutico (3º) enfrenta o Salgueiro (6º) nos Aflitos, na próxima quarta-feira (5), às 20h. Já o Petrolina (4º) recebe o Santa Cruz (5º), na terça-feira (4), às 16h30. As partidas são de jogo único, persistindo o empate, o confronto será definido nos pênaltis.

Ficha do Jogo

Náutico 1

Cássio; Diego Ferreira, Denilson, Odivan e Mateus Cocão; Juan Gauto (Luan), Souza (Nathan) e Lucas PB(Fernando Neto); Paul Villero, Julio (Rodrigo Leal) e Régis Tosatti (Alisson Santos)

Petrolina 0

Adílson; Alan (Mikael), Foguinho, Raikar e Rodrigo Ramalho; Cristiano, Brendo, Caio Jambeiro (Marquinhos Bahia) e Igor (Juliano); Erivan (Vander) e Roberto (Pedro Lucas).



Estádio: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Assistentes:Francisco Chaves Bezerra Junior e Dhiego Cavalcanti Pereira

Gol: Julio - 10' do 1°t

Cartões amarelos: Raikar (P) Mateus Cocão, Nathan (N)

