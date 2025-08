Em partida equilibrada, Sport empata com Bahia e não consegue reagir no campeonato

A- A+

Sport empata com Bahia e não consegue reagir no campeonato

No maior clássico do Nordeste, tudo igual. O Sport até se esforçou, mas voltou a pecar nas finalizações e empatou com o Bahia por 0x0, neste sábado (02), na Ilha do Retiro, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado prolonga um amargo jejum que já dura quatro meses sem o time saber o que é comemorar uma vitória. Com o resultado, o Leão vai a 06 pontos na competição e continua isolado na lanterna.

Sport e Bahia chegaram para essa partida buscando encerrar seus jejuns. Enquanto o Sport tentava colocar fim ao maior jejum sem vitórias de sua história, o Bahia não vencia seu rival na Ilha do Retiro desde 2010. O jogo também marcava o reencontro do Sport com Luciano Juba, pela primeira vez enfrentando seu ex-clube.

Novidades

O Leão contou com a entrada do meia Rodrigo Atencio no lugar de Lucas Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outra novidade foi a presença do atacante Léo Pereira no banco de reservas. O atleta estava no Vitória e veio emprestado pelo CRB até o final de 2025

Primeiro tempo

O jogo começou com o Bahia sendo dominante. O time controlava a posse de bola e ditava o ritmo da partida, buscando tomar a iniciativa das ações. Everton Ribeiro e Jean Lucas articulavam as principais jogadas ofensivas da equipe baiana, enquanto o Sport tentava sair em velocidade nos contra ataques, apostando principalmente nos lançamentos em profundidade para Derick Lacerda.

E não demorou para o Bahia chegar próximo de abrir o placar. Aos seis minutos, Ademir fez boa jogada pela linha de fundo e cruzou voltando para a finalização de Willian José, que bateu mascado, fazendo a bola passar rente à trave direita do goleiro Gabriel.

O troco do Leão não demorou, e aos 15, Matheusinho fez bom lançamento para Derick Lacerda em velocidade. O atacante arrancou pela direita e bateu cruzado, obrigando Ronaldo a fazer uma grande defesa para salvar o time baiano.

O Bahia seguiu criando jogadas e ocupando o campo defensivo do Sport, mas foi o Leão que voltou a levar perigo. Aos 36, após jogada de Matheus Alexandre pela direita, a bola passou por Matheusinho que não teve o domínio e acabou deixando livre para Barletta finalizar na pequena área, jogando para fora e assustando a defesa do Bahia.

Segundo tempo

O Sport iniciou a etapa final com mais posse de bola. O time tentava conectar suas jogadas ofensivas no último terço de campo, mas pecava no último passe.

Aos poucos, o Bahia ia equilibrando as ações e ocupando melhor os espaços em campo, e aos 17 chegou com perigo pelo lado esquerdo. Luciano Juba arrancou pelo corredor e após driblar Pedro Augusto, bateu cruzado com perigo para a boa defesa de Gabriel.

O troco do Leão veio em seguida, e aos 22 minutos Léo Pereira aproveitou bom lançamento de Zé Lucas e cara a cara com o goleiro Ronaldo, acabou batendo por cima e perdendo uma grande oportunidade de abrir o placar.

A partida seguiu equilibrada até o final, com os times buscando o ataque e alternando as ações, mas esbarrando na conclusão das jogadas. Apesar da luta, nem Sport nem Bahia tiveram força para sair do 0x0.

Com o resultado, o Leão vai a 06 pontos na competição e continua isolado na lanterna. Na próxima rodada, o Sport vai até Porto Alegre visitar o Grêmio, na sua arena.

Ficha técnica

Sport 0

Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Kevyson); Rivera, Zé Lucas (Ignacio Ramirez) e Rodrigo Atencio (Pedro Augusto); Barletta (Léo Pereira), Matheusinho (Hyoran) e Derick Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Bahia 0

Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Michel Araújo), Iago Borduchi (Lucho Rodríguez) e Willian José (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Derick Lacerda (S) e Santiago Mingo (B)

Público total: 16.080

Renda: R$ 488.780

