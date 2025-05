A- A+

Série C Em partida que teve Muriel expulso, Náutico leva a pior e é derrotado pela Ponte Preta nos Aflitos O Timbu não conseguiu ser eficiente em suas finalizações e viu a Ponte Preta marcar no final do segundo tempo

Em partida válida pela sétima rodada da Série C, o Náutico recebeu a Ponte Preta neste sábado (24) no Estádio dos Aflitos e foi derrotado pelo placar de 1 a 0.

Na estreia do novo uniforme para a sequência do campeonato, os alvirrubros viram o goleiro Muriel ser expulso no começo do segundo tempo e não conseguiram ter um ataque efetivo para balançar.

O Timbu ainda ficou com um jogador a mais em boa parte do jogo, após a expulsão de Léo Oliveira no primeiro tempo.

As duas equipes tiveram dificuldades para balançar as redes em boa parte do jogo, mas a Macaca soube aproveitar a chance do gol com Everton Brito, aos 41 minutos do segundo tempo.

O Náutico ainda sofreu com baixas durante o confronto. O atacante Bruno Mezenga se lesionou e foi substituído por Leonardo. Arnaldo também sentiu a coxa e deixou o Timbu com dois a menos porque o técnico Hélio dos Anjos não tinha mais substituições disponíveis.

Com o resultado, o Timbu fica em uma situação complicada e continua fora do G-8 da Série C, na 10ª colocação provisoriamente, com oito pontos. A equipe poderá ser ultrapassada por outros adversários e perder posições ao longo da rodada. Já a Ponte Preta é a líder da competição com folga e tem 16 pontos.

O próximo compromisso do Náutico será fora de casa contra o ABC, em Natal. A partida acontecerá no próximo sábado (31), às 17h. Já a Ponte receberá o Ypiranga-RS no dia 2 de junho, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O jogo

Nos primeiros segundos da partida, o goleiro Muriel deu um susto nos alvirrubros ao errar o tempo da bola, que lhe encobriu e passou muito perto do gol. A Macaca colocou pressão no time pernambucano e tentou finalizar mais na área alvirrubra.

A primeira movimentação do Timbu foi feita por Kelvin, que bateu de fora da área.

O time de Campinas veio com três zagueiros, visando não repetir o que aconteceu no seu último jogo, quando perdeu por 4 a 1 contra o Brusque. A Macaca fechou o lado esquerdo, o que atrapalhou a efetividade do Náutico.

Muriel fez boa defesa do cabeceio feito pelo atacante Jeh, que foi para escanteio. O Náutico partiu para o contra-ataque de Marco Antônio. Ele tocou para Kelvin, que finalizou forte, mas encaixado para o goleiro Diogo Silva.

O Timbu buscou o ataque, mas continuou errando passes bobos. Aos 14, o Náutico forçou a saída pela esquerda com Igor Fernandes, porém a zaga da Ponte não deu chance para os alvirrubros.

Aos 19, o Náutico voltou a atacar e teve algumas chances de abrir o placar com o cruzamento de Arnaldo dentro da área. Ele passou a bola para Marco Antônio bater de primeira.

Aos 22, a Macaca teve a melhor chance no primeiro tempo. A defesa do Náutico deixou Jeh livre para receber, que chutou na trave.

A Ponte continuou apertando com passe de Elvis para Jean Dias, que tentou finalizar com um chute de calcanhar, mas foi defendido por Muriel.

Aos 33 minutos, Arnaldo, lateral-direito do Náutico, levou um pisão violento de Léo Oliveira no tornozelo. O jogador da Ponte Preta foi expulso pelo árbitro, o que deixou o Náutico com um a mais em campo.

Mesmo em vantagem numérica, a equipe pernambucana não estava inspirada e não conseguiu balançar as redes e viu Kelvin cruzar para a linha de fundo.

Aos 42, Marco Antônio fez jogada individual pela ponta esquerda e cruzou para Bruno Mezenga. Ele passou para Patrick Allan, que dominou e finalizou muito por cima do gol da Macaca.

A primeira etapa da partida terminou sem chances reais de gol para as duas equipes e continuou no 0 a 0.

Muriel expulso

Aos 5 minutos do segundo tempo, Patrick Allan cruzou e a defesa da Ponte tirou a bola e entregou de bandeja para Arnaldo, que isolou a bola.

Aos 12, foi a vez de Muriel receber o cartão vermelho. O arqueiro alvirrubro derrubou Jeh fora da área, após erro dos zagueiros Felipe Santana e Carlinhos.

Para não deixar o Náutico desprotegido, o técnico Hélio dos Anjos acionou Léo, goleiro da base alvirrubra, que fez sua estreia em campo.

Bruno Mezenga também sentiu e teve que ser substituído por Hélio Borges.

Sem substituições disponíveis, Hélio dos Anjos ainda viu sua equipe ficar com dois jogadores a menos após lesão de Arnaldo na coxa.

Com 9 em campo, o Náutico passou a ser dominado pela Ponte Preta e provocou pouco perigo para a Macaca.

Já a equipe de Campinas exigiu mais do estreante Léo com o ataque de Emerson Santos. Danilo Barcelos ainda bateu uma falta para a Ponte, que parou encaixada nas mãos do jovem goleiro alvirrubro.

Hélio Borges tentou para o alvirrubro aos 31 minutos e mandou linda bola para Carlinhos, que foi afastada por Sérgio Raphael.

Mas foi a Ponte Preta que conseguiu balançar as redes no final da partida. Aos 41 minutos, Everton Brito recebeu boa bola de Luiz Felipe e deu apenas um toque para o fundo do gol, sem chances para Léo.

Ficha técnica



Náutico 0

Muriel; Arnaldo, Rayan (Felipe Santana), Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan (Léo); Marquinhos (Thalissinho), Kelvin (Hélio Borges) e Bruno Mezenga (Leonardo). Técnico: Hélio dos Anjos.

Ponte Preta 1

Diogo Silva; Wanderson, Sérgio Raphael (Bruno Lopes) e Danilo Barcelos; Emerson Santos (Vicente Concha), Maguinho, Léo Oliveira, Elvis (Luiz Felipe) e Artur; Jean Dias (Everton Brito) e Jeh (Diego Tavares). Técnico: Alberto Valentim.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues e Adilson Gomes de Oliveira (ambos do ES)

Gols: Everton Brito (41’ do 2T)

Cartões amarelos: Carlinhos, Kelvin, Auremir (N); Emerson Santos, Luiz Felipe, Diogo Silva, Vicente Concha (P)

Cartões vermelhos: Muriel (N); Léo Oliveira (P)

Público total: 9.500

Renda: R$174.841,00

