Em período de instabilidade, a tenista Bia Haddad perde quarto torneio seguido nas primeiras rodadas

A brasileira Bia Haddad Maia não vive seu melhor momento na temporada. Ao perder nesta segunda-feira (11) para a russa Anastasia Pavlyuchenkova, por 2 sets a 1 (2/6, 6/4 e 6/3), na terceira rodada de Indian Wells, a tenista número 13 do mundo caiu no quarto torneio consecutivo ainda nas primeiras fases.

Bia tem tido dificuldades para manter a consistência do jogo ao longo da partida de três sets. Das últimas quatro eliminações, duas delas foram de virada, por exemplo.

Desde que chegou à semifinal do WTA 500 de Abu Dhabi, no início de fevereiro, a tenista não conseguiu passar da terceira rodada em nenhum torneio que disputou na gira pela quadra dura.

No Catar, também em fevereiro, ela foi derrotada pela chinesa Xinyu Wang ainda na primeira rodada do WTA 1000. No ano passado, por exemplo, ela havia ido até as quartas de final.

Ainda no Oriente Médio, Bia caiu, também na primeira rodada, para a italiana Jasmine Paolini, de virada, no WTA 1000 de Dubai.

Já nos Estados Unidos, a tenista estreou como cabeça de chave número 2 do WTA de San Diego diretamente nas oitavas de final da competição. Mas perdeu para britânica Katie Boulter, 49 do mundo, também de virada (3/6, 6/3 e 6/4).

Bia Haddad volta às quadras pelas oitavas de final de Indian Wells na chave de duplas. Ao lado da norte-americana Taylor Townsend, a brasileira enfrenta as japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya ainda nesta segunda-feira.

A próxima competição de Bia será o WTA 1000 de Miami, que começa no dia 19 deste mês.

