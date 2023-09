A- A+

Apesar dos seguidos tropeços nas últimas rodadas, o Sport conseguiu se manter no G-4 da Série B. Mais que isso. Na última rodada, apesar de sofrer o empate do Criciúma no fim do jogo, na Ilha, conseguiu encurtar para dois pontos a distância para o líder Vitória. O lado negativo, porém, é que diante da sequência de cinco partidas sem vencer, o Rubro-negrou viu a briga pelo acesso aumentar, e com isso entra em campo pressionado na noite desta sexta-feira (15). Às 21h30, Enderson Moreira e companhia visitam o lanterna ABC, pela 28ª rodada, no Frasqueirão.

Enquanto o Rubro-negro soma 47 pontos e inicia a rodada na segunda colocação - podendo assumir o topo -, o Alvinegro está afundado na última posição, com apenas 16 pontos e cada vez mais perto da Terceira Divisão. Em partes opostas da tabela, pernambucanos e potiguares têm em comum o desempenho recente na competição. São duas derrotas e três empates para ambos os lados nos últimos cinco jogos.

Reestreia e retornos

Após a torcida leonina ter as expectativas de ver Diego Souza contra o Criciúma frustradas, o camisa 87 pode fazer sua reestreia com o manto rubro-negro em Natal. Ao menos foi o que garantiu o Embaixador em entrevista à Rádio Clube no último sábado (9). A ideia, porém, é que o ídolo rubro-negro inicie o compromisso no banco de reservas, devido ao período de inatividade.

Para o time titular, entretanto, Enderson Moreira ganhará retornos importantes no setor defensivo. Ficam à disposição do treinador os zagueiros Alisson Cassiano e Sabino, o lateral-direito Roberto Rosales e o volante Ronaldo Henrique. Todos ficaram de fora da última partida por cumprirem suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Em relação a Rosales, o venezuelano também estava a serviço da seleção de seu país durante as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Thyere é dúvida

Baixa nas últimas duas rodadas, Rafael Thyere está se recuperando de uma lesão na coxa. Reavaliado ao longo da semana, o capitão chegou a trabalhar com bola na transição física, mas tem presença incerta em Natal. Em meio às ausências no setor defensivo, a dupla de zaga contra o Criciúma foi formada por Chico e Renzo.

Ficha técnica

ABC

Michael; Alex Silva, Geovane, Fabrício e Jhonnatan; Ramon, Wallace, Nathan Melo, Matheus Anjos e Thonny Anderson; Paulo Sérgio. Técnico: Argel Fuchs.

Sport

Denis; Eduardo (Roberto Rosales), Alisson Cassiano (Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique (Felipe) e Jorginho; Edinho (Labandeira), Peglow e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Frasqueirão (Natal/RN)

Horário: 21h30

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere.

Veja também

TÊNIS Segundo dia do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel tem fortes emoções e finalistas definidos