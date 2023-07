A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Em pré-temporada na Ásia, Haaland posa com Jisooo, estrela de k-pop com 74 milhões de seguidores Manchester City passou pelo Japão e agora está na Coreia do Sul disputando amistosos preparatórios para 2023/24

Em meio aos amistosos do Manchester City em pré-temporada na Ásia, o atacante norueguês Erling Haaland aproveitou um momento de folga para conhecer uma das maiores estrelas de k-pop do mundo, a cantora Jisoo, integrande do grupo Blackpink.



Ele compartilhou um registro do encontro nas redes sociais com a legenda: "Quando em Seoul...", se referindo à capital da Coreia do Sul.

Com influências na moda e parcerias com marcas de cosméticos que a alçam para a posição de super-estrelas que conseguem aproveitar a fama para construir um império pessoal, Jisoo tem mais de 74 milhões de seguidores no Instagram.



O número é maior do que o dobro dos seguidores de Haaland, que como atual campeão e destaque da campanha do Manchester City na conquista da Tríplice Coroa — Premier League, Champions League e Copa da Liga da Inglaterra —, está no auge de sua popularidade.





Na Ásia, o City realiza uma pequena turnê que também conta com dois amistooss. Na quarta-feira, venceu o Bayern por 2 a 1 no Estádio Nacional do Japão, e agora se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid no domingo, no Estádio Sang-am de Seul, que sediou jogos da Copa de 2002. Na sequência, a equipe volta para a Inglaterra, onde enfrenta o Arsenal na decisão da Supercopa Inglesa, e estreia na Premier League em 11 de agosto, contra o Burnley.

