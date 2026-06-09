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FUTEBOL Em preparação para a Copa de 2027, Brasil busca recorde de torcida em segundo amistoso com EUA A expectativa de 37 mil pessoas na Arena Castelão, em Fortaleza, poderá ser maior público em duelos no Nordeste; Marta retorna de lesão e estará disponível

Mais do que acertar o posicionamento e sintonia entre as jogadoras da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2027, o segundo amistoso dentro de casa com os Estados Unidos, que ocorre nesta terça-feira (8), às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, também poderá conectar ainda mais a torcida e a equipe de Arthur Elias.



Essa ligação foi um dos destaques do primeiro duelo, que terminou com vitória verde e amarela por 2 a 1, diante de 31 mil torcedores. Desta vez, a expectativa é de 37 mil, o que seria um recorde da seleção no Nordeste — superando Recife, que recebeu 33 mil pessoas em 2024.

– O desconforto disso (a torcida) nos primeiros 15 minutos... Eu comandei muitos jogos de futebol e nunca ouvi nada assim antes. E sabendo que isso é uma simulação e não vamos para casa é muito importante aprendizado — Disse a treinadora dos Estados Unidos, Emma Hayes, às comandadas, durante o duelo.





Sede do Mundial de 2027, o Brasil já deu passos importantes para ter a torcida como um trunfo na competição, como pediu Arthur Elias. Após sair atrás no placar do primeiro duelo, com gol de Sophia Wilson, a dupla de atacantes do Palmeiras, Taina Maranhão e Bia Zaneratto conduziram a vitória da amarelinha, em São Paulo, diante de uma efervescente Neo Química Arena.

— É muito difícil ganhar dos Estados Unidos, é uma seleção extremamente competente na qualidade das suas jogadoras, que corre, é intensa e muito bem treinada. A seleção brasileira foi testada em alto nível e correspondeu — Disse Elias, após a vitória.

Após o susto diante da avalanche canarinha, as americanas tentam se preparar mentalmente para o próximo duelo, mas o retorno de Marta, recuperada de um edema na posterior da coxa esquerda, pode tornar ainda mais hostil os gramados da Arena para as tradicionais rivais.

— Sei de todo o movimento que está sendo feito em Fortaleza para lotar o estádio, estamos felizes e motivados para estar na Arena Castelão na terça — disse o treinador.

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